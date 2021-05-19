Неожиданный эффект публикации “прослушки” Медведчука: авторы оправдывают Кремль?

Публикация прослушки разговоров Медведчука в интерпритации Бигуса выгораживает Кремль, склоняя к мысли, что война на Донбассе – это внутренний конфликт.

Публикация Денисом Бигусом прослушки разговоров Медведчука выгораживает Кремль, склоняя к мысли, что война на Донбассе – это внутренний конфликт.

Об этом в своем блоге на Фейсбуке написал оппозиционный российский политолог Александр Морозов.

“Не знаю, что видят люди в Киеве в публикациях прослушек переговоров Медведчука в 2014 году и что они видят в материалах о взаимоотношениях Медведчука и Порошенко, но снаружи – видимо, вопреки замыслу авторов этой кампании, – на выходе формируется представление о том, что это была “гражданская война”, а не “агрессия”. И обе стороны гражданской войны использовали Кремль”, – написал он.

Морозов рассказал, что послушал записи “разными глазами”. В том числе и “кремлевскими”.

“И понял, что там сейчас “большая радость в доме”. Поскольку эти материалы показывают аудитории, как обе стороны внутриукраинского конфликта – Медведчук и Порошенко – один другого хуже – борются за возможность использовать связи в Москве для получения бонусов”, – считает он.

А если посмотреть глазами Пушилина или Бородая на публикацию этих прослушек, то у них в доме тоже большая радость.

Если посмотреть глазами Ермака, то я с трудом представляю себе, что он там видит.

“Если смотреть глазами германского МИДа, то это “разоблачение Медведчука-Порошенко” формирует представление о “гражданской войне”, российская интервенция в этой схеме уходит из гражданской войны куда-то на дальний задний двор в этом нарративе, примерно как присутствие британского корпуса в Архангельске на фоне событий гражданской войны в России”, – считает политолог.

Ранее журналисты раскритиковали форму подачи “прослушек” студией Bihus.info – они предупредили, что если не будет выложена полная версия “прослушки” – с дампами и другими техническими параметрами, то тогда их публикация Денисом Бигусом может считаться как минимум субъективной. А как максимум – специальной манипуляцией и даже дезинформацией.

Так, Роман Бурко – основатель международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm призвал последовать их примеру в ситуации с почтой Суркова и обнародовать весь массив данных.

“Жаль, что общий массив информации журналисты, видимо, не собираются выкладывать, поэтому предлагают доверять отрывкам, которые объясняют и разжевывают в зоопарке… А отрывки – это такая вещь, что составлять из них можно почти все, что угодно. Не ношу розовых очков к Порошенко, но надеюсь, что журналисты все же найдут силы выложить все переговоры Медведчука, а не только то, что им нравятся. Ну и отдельно интересно, на этапе передачи “пленок” именно СБУ не отфильтровали ли нужный контент? Потому что журналист много раз артикулировал на видео, что у них не весь массив данных. Поэтому собирать пазлы не имея инструкции и хотя бы 50% деталей крайне сложно, потому картинку приходится дорисовывать в воображении, которая может сыграть злую шутку”, – написал он.