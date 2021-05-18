Что не так с видеообращением Чауса

Появление судьи Чауса в Телеграм-канале вызывает больше вопросов чем ответов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал адвокат Чауса Александр Вишневый.

«Мы обсудили это видео с его супругой. Очень много вопросов и нюансов, которые настораживают. Начиная с того, что за все годы брака он не обращался к жене именно так, как в этом видео. Конечно, он называл ее по имени, но иначе. Да и сама стилистика речи, то, как построены фразы – для него не характерны. Одежда тоже не его», – рассказал адвокат.

Кроме того, прошло 1,5 месяца в момента похищения, «его держали в вакууме, в изоляции от семьи, от адвокатов – это чистой воды психологическое давление, которое направлено на подавление его воли.

«Мы полагаем, что все заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными», – утверждает адвокат.

Адвокат также считает, что у Чауса не было оснований исчезать. «Он планировал вернуться в Украину и дать показания НАБУ по уголовному производству, которое расследуется.

Кроме того, если его никто не похищал, почему он за это время не связался хотя бы с адвокатами, с семьей? И давайте еще проанализируем, что делать с теми, кого задержали правоохранители в Молдове за его похищение? Куда деть их и то, что они рассказали? Не меньше вопросов вызывает и его нынешнее заявление о похищении в 2016 году. Почему он говорит о нем, но ничего не рассказывает о случившемся с ним в этом году?»

Вишневый также обратил внимание на технический момент. «Я немножко моложе Николая Алексеевича и то, как человек, который постоянно коммуницирует с техникой, не умею создавать телеграмм-каналы. Он тоже не умеет. А тут вдруг решил избрать именно такой способ общения. Мы уже понимаем четко, что будет еще ряд видеообращений. Как бы это не превратилось в многосерийный блокбастер. При том, что он находится в вакууме. При отсутствии доступа к нему других людей будет излагаться позиция, которая очевидно не соответствует его воле. Потому что мы проговаривали дальнейшие шаги, стратегия была иной», – говорит защитник Чауса.

Он напомнил, что Чаус еще в 2017 году добровольно обратился в правоохранительные органы Молдовы и сообщил о своем местонахождении на территории этой страны: «это не было секретом. Но у правоохранителей Молдовы к нему вопросов не было».

Ранее правоохранители Молдовы установили личности причастных к похищению украинского судьи Николая Чауса. Среди них были украинцы, заявил председатель следственной комиссии парламента Молдовы по вопросам похищения Чауса Василий Нэстасе в интервью “Главкому” .