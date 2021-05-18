Банковая перекупает критиков власти: несогласных ждет давление “силовиков”

На початку червня 2020 року мені зробили чудову пропозицію, від якої складно відмовитися безробітному колишньому міністру, бо вона була дуже привабливою з точки зори і перспективи, і фінансового забезпечення. Єдина умова – не критикувати Зеленського і Єрмака. Бонус: імунітет від кримінальних переслідувань.

Я відмовився, бо вважав і вважаю, що свобода і репутація коштують більше за мільйони. Через тиждень отримав підозру від одного правохоронного органу і обшук вдома від іншого.

Найцікавіше було з обшуком: слідчі ДБР прийшли у старій справі, по якій давно не проводилися жодні дії і фігурантом якої я ніколи не був. Так «співпало», що особа, яка наче цікавила слідство, була колись власником цього будинку. Слідчі формально провели обшук і зі словами «Ви ж розумієте, це не ми придумали, а Банкова», пішли геть.

Спеціально поцікавився ходом цього слідства два тижні тому – жодних дій знову не було з того часу.

Декілька днів тому Артур Палатний заявив, що за тиждень до масових обшуків силовиків йому і Кличку надходила пропозиція від Банкової обмежити свою діяльність і не конкурувати з Зеленським. Відмова = проблеми, обшуки, кримінальні провадження.

Сьогодні гості з СБУ завітали до мера Києва. Під час кульмінації сюжету виявилося, що «приходили не до нього, а поверхом нижче». Так знову «співпало», але привіт, певен, всі зрозуміли.

Неважливо, це політика чи банальна жадібність єрмаків-тимошенків-зеленських і боротьба за контроль над фінансовими потоками.

Важливо інше: ніколи не домовлятися ні про що з пройдисвітами.

Багато експертів, політиків і бізнесменів, які спробували повірити в «нову надію і щастя» в 2019, тепер кусають лікті за свою необачність і легковірність.

Життєво кредо пройдисвітів: брехати, дурити і красти!

Тому їх треба гнати в шию і домовлятися з розумними людьми.І тоді буде щастя усім, Україні в тому числі.

Володимир Омелян