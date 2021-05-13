“Акустические атаки” на американцев: расширилась география применения этого нового оружия

Более 130 человек пострадали из-за атак направленной энергией на сотрудников госучреждений США за рубежом. С таким утверждением выступила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, ранее публично сообщалось о порядка 60 пострадавших, большинство из которых почувствовали недомогание в Китае и на Кубе, однако эти данные не включали в себя сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Новые данные включают в себя случаи, которые произошли на территории Европы и Азии.

Отмечается, что с декабря 2020 года по меньшей мере три сотрудника ЦРУ сообщили о серьезных проблемах со здоровьем, которые начались у них за рубежом, причем последний инцидент произошел в течение последних двух недель.

Предыдущая администрация США утверждала, что в результате внешнего воздействия, названного в американской печати “акустическими атаками”, в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии.

Весной 2018 года в США появились сообщения о том, что сотрудник консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться “акустической атаке”, подобной тем, от которых ранее, пострадали американские дипломаты на Кубе.

В конце апреля 2021 года схожие сведения распространила газета Politico. По ее данным, атаки при помощи “направленной энергии” могли быть совершены на военнослужащих США, размещенных в Сирии, и что нельзя исключать причастности к этому России.

Власти США подозревают, что за предполагаемыми атаками с использованием технологии «направленной энергии» против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ.

По информации журналистов, упоминание ГРУ в качестве подозреваемого связано с тем, что администрация США попытается довести расследование и до конца привлечь виновных к ответственности.