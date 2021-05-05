“К нам едет ревизор!”: чего ожидать от визита делегации США

Визит – это финальная часть аудита украино-американских отношений, которая предусматривает личные смотрины. После их посещения Киева будет дан старт новому этапу в отношениях.

Визит в Киев Виктории Нуланд и Энтони Блинкена – это финальная часть аудита украино-американских отношений, которая предусматривает личные смотрины. После их посещения Киева будет дан старт новому этапу в отношениях, многие проекты ускорятся, получив дополнительный стимул, будут сделаны некоторые кадровые назначения.

Об этом в своем Телеграм-канале пишет Руководитель “Агентства международных исследований” Игорь Соловей.

До этого момента американская администрация только формировала команду, которая займётся Украиной, и собирала информацию по украинскому треку.

Так бы может тянулось и дальше неизвестно сколько, но Путин со своими побрякушками оружием у границ Украины вынудил США ускориться и заняться Украиной немедленно. Вашингтону пришлось идти на публичные (и менее публичные) меры поддержки Киева – как то заявления первых лиц и звонок Владимиру Зеленскому, а теперь вот и личный визит первых лиц государства.

Так что обстоятельства сыграли на руку Зеленскому и теперь он может занести в свою политическую копилку переключение внимания США (хоть и с подачи Путина).

Но это не означает, что американцы будут закрывать глаза на непоследовательность и другие неконструктивные действия Банковой и лично Зеленского (от наличия Ермака в команде до шахер-махера в Нафтогазе) только из-за внешней угрозы Украине или риска пророссийского дрейфа Зеленского.

Ведь Нуланд как никто прекрасно осведомлена о ситуации в Украине. И в дальнейшем черпать информацию будет не только из официальных каналов, а и от гражданского общества, от оппозиции – ведь она знакома с ними ещё со времен Революции Достоинства,

которую она горячо поддержала. Недаром в программе визита американских высокопоставленных чиновников как раз и предусмотрена такая встреча.

Так что вряд ли Банковой стоит ожидать тёплой ванны, все только начинается.

Источник – ТГ-канал Nachtigall