Послание Путина: российские социологи победили российских военных

Пустой российский холодильник в России Путина подарил нам время. Главное помнить, что это время не резиновое.

Послания Путина к Совету Федерации оказалось примирительным посланием стареющего диктатора, который хочет услышать каждого и дать всем по три копейки, пишет в своем Фейсбук руководитель Института будущего Вадим Денисенко.

На самом деле, судя по всему, было два варианта. Один воинственный, а другой примирительный. И здесь социологи победили (пока) военных. Судя по всему, после долгих дискуссий и цифр социологических исследований и фокус-групп было принято решение проводить выборы без маленьких победоносных войн.

Поэтому в послании Путина так много конкретных цифр об увеличении соцвыплат, помощи обездоленным и просто на строительство жилья. Путин сыграл в игру «услышу каждого» и назвал треть регионов РФ, куда пойдет помощь.

Также он понял, что экологические вопросы возбуждают россиян больше чем “ЛДНР” и рассказал, как будут решаться вопросы грязных городов.

Эти истории можно продолжать, но для нас куда важнее другой вопрос: отменяется ли война?

Первое, что нужно помнить: цели Путина в отношении Украины и “ЛДНР” остаются неизменными. И хотя сейчас градус напряжения может упасть, нужно не упустить время для подготовки к новой эскалации. Война является доминантой в голове Путина. Сегодня он наступил на горло своей песне. Но он хочет войны и будет ее стремиться.

Пустота российского холодильника позволяет нам выиграть немного времени. Но это время не резиновое.

Как сообщалось ранее, кремлевские гостиницы, санатории и пансионаты, где были организованы обсервации для авиаторов, водителей, встречающихся с президентом Владимиром Путиным получили 3,5 млрд рублей.