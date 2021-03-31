Программные обещания Зеленского: что сделал и что не сделал президент

В предвыборной программе Владимира Зеленского 71 обещание: пока он выполнил 10 (то есть 14% программы), провалил – 2, остальные 59 находятся на разных стадиях реализации.

Мы разделили программу президента на группы по темам и предлагаем посмотреть, есть ли прогресс в их выполнении.

Нацбезопасность

В сфере национальной безопасности Зеленский выполнил одно обещание – ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну перед гарантами Будапештского меморандума и партнерами по ЕС. В Министерстве иностранных дел в ответ на запросы «Слово и дело» сообщили, что эта проблема постоянно поднимается в рамках международных организаций, на международных форумах и на двустороннем уровне. Также Министерство юстиции защищает интересы Украины в Европейском суде по правам человека, чтобы привлечь РФ к ответственности.

Помимо этого, Украина инициировала создание Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму и пригласила присоединиться ряд мировых лидеров. Поддержали создание платформы и страны G7.

Также в программе Зеленский обещал, что армия станет престижной службой, а зарплата военных будет на уровне стандартов НАТО. Это два взаимосвязанных обещания. Реформу денежного обеспечения военных пока не провели.

Как и его предшественник, Зеленский обещал, что решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься на референдуме. Уже в статусе президента он подтвердил это намерение: «Я говорил, что мы информационно должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО».

Социальная защита

В этой сфере Зеленский частично пользуется успехами правительства Владимира Гройсмана. Например, в программе президент обещал обеспечить монетизацию субсидий и льгот. Саму монетизацию с весны 2019 года ввел Кабмин Гройсмана. Сейчас правительство продолжает обеспечивать этот процесс.

Также Зеленский обещал обеспечить переход от солидарной к накопительной пенсионной системе. Это задача уже Кабмина Шмыгаля, но нельзя сказать, что в ее выполнении есть значительный прогресс. В Верховной раде есть несколько законопроектов от правительства и депутатов, но их не рассматривали.

«Часть налогов, которые человек платит, должна идти на личный пенсионный счет. Далее эти средства будут инвестироваться в надежные финансовые инструменты. И когда человек выходит на пенсию, то у него будет и общая солидарная пенсионная выплата, и выплата с его личного пенсионного накопительного счета. Мы сделаем такую систему, и украинские пенсионеры наконец смогут получать действительно достойные выплаты», – заявил недавно премьер Денис Шмыгаль.

Более-менее идет обещание восстановить программы молодежного жилищного кредитования. Из госбюджета выделяют средства по программе «Предоставление льготного долгосрочного госкредита молодым семьям и одиноким гражданам на строительство и покупку жилья». Также Зеленский обещал ввести ипотеку со ставками до 10%.

Есть в программе обещание, что полученные средства от 5% налога за нулевую декларацию пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малообеспеченных. Для начала нужно ввести эту нулевую декларацию: пока президент лишь внес пакет законопроектов, что они предусматривают ‒ можно посмотреть здесь.

Здравоохранение

По медицине у Зеленского пока нет выполненных программных обещаний, но, в принципе, здесь задачи долгосрочные.

Так, президент обещал, что больницы получат современное оборудование, а профессия врача станет престижной и высокооплачиваемой. Об обеспечении достойных условий труда для врачей говорится и в программе правительства Шмыгаля. После начала пандемии коронавируса и премьер, и глава МОЗ постоянно говорят о необходимости повысить зарплаты медикам, но пока это лишь планы.

Также Зеленский обещал ввести обязательный ежегодный медицинский осмотр. Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью «Слово и дело» рассказал, что такие осмотры смогут ввести с 2022 года: «Почему я так считаю? Потому что у нас есть планы на максимальное стимулирование добровольного медицинского страхования. В том числе, в рамках добровольного медицинского страхования мы хотим ввести и медицинский осмотр. То есть, для определенной категории мы будем вводить за счет государства, для определенной – за счет добровольного медицинского страхования».

Обещание внедрить страховую медицину у Зеленского тоже было. Степанов считает, что с 2023 года возможно ввести только некоторые элементы этой системы. В марте на встрече в Офисе президента министр представил систему перехода к страховой медицине, но подробности не были обнародованы.

Кроме того, президент обещал ввести программу популяризации здорового способа жизни. В конце 2020-го Зеленский подписал указ «Об основании социального проекта «Активные парки – локации здоровой Украины». Цель документа – организовать оздоровительную активность граждан, улучшить качество и длительной активной жизни населения. До 1 мая Кабмин должен разработать и утвердить положения проекта.

Образование

По аналогии с медициной Зеленский обещал в программе, что школы получат новое оборудование, а профессия учителя станет престижной и высокооплачиваемой. Оборудование поступает, зарплаты педагогам понемногу повышают, но делать выводы о выполнении обещаний пока рано.

Также глава государства обещал открыть украинский рынок для лучших иностранных учреждений образования. Однако он был открыт и раньше, теперь будем следить за открытием филиалов вузов в Украине, международным сотрудничеством и либерализацией рынка образования.

Что касается обещания ввести принцип «деньги ходят за талантливым студентом»: в марте Офис простых решений сообщил, что они совместно с министром Сергеем Шкарлетом договорились наработать законодательные изменения для введения этого принципа. Бюджетные средства на обучение будут получать не все вузы, а сами абитуриенты согласно с рейтингом результатов ВНО (ваучерная система). Но это тоже пока только проект.

Есть прогресс с обещанием, что государство будет гарантировать прозрачное и легкое лицензирование и развитие частного образования. С января прошлого года в сфере профессионального предвысшего и профессионального технического образования ввели е-лицензирование через Единую государственную электронную базу по вопросам образования, с марта 2020-го – в сфере последипломного образования. Все это планируют интегрировать на портал «Дія».

Цифровизация

Зеленский выполнил обещание содействовать развитию цифровой грамотности населения независимо от возраста. В конце января 2020 года заработала национальная онлайн-платформа по цифровой грамотности osvita.diia.gov.ua. Каждый украинец теперь имеет бесплатный доступ к цифровому образованию.

Кроме того, президент обещал автоматизировать публичные процессы и благодаря этому обеспечить открытость работы власти. В Украине работает портал «Дія», там постоянно появляются новые услуги для населения, сейчас их уже около 50.

Министерство цифровой трансформации совместно с украинскими операторами связи работает над тем, что все жители страны были обеспечены доступом к скоростному интернету.

Есть у Зеленского обещание, что информация о формировании и использовании бюджетов, проведении тендеров, закупок и аукционов будет доступной всем. В апреле 2020 года вступила в силу новая редакция закона «О публичных закупках» – теперь все закупки от 50 тыс. грн и до пороговой суммы проходят в системе Prozorro. Также принят закон об оборонных закупках, которые предусматривает их рассекречивание. Так что работа над выполнением обещания идет.

Охрана окружающей среды

В этой сфере Зеленский давал такие масштабные обещания, как ввести сортировку и переработку мусора и что Украина откажется от пластика. В Верховной раде есть законопроекты по этим вопросам, но они еще не приняты. Да и их принятие еще не означает выполнение обещаний.

Также, согласно программе президента, в Украине должны установить контроль за вырубкой лесов. Еще в ноябре 2019 года был запущен проект «Лес в смартфоне» – сервис, который позволяет проверить законность любой рубки. Впрочем, СМИ пишут, что инструмент не слишком эффективный: среди документов, которые якобы свидетельствуют о законности рубки, есть много поддельных. В правительстве тоже признают слабый контроль за вырубкой лесов, в стратегии Кабмина есть пункт о необходимости усилить его.

Аналогично Зеленский обещал установить контроль за истощением черноземов и за загрязнением рек. Есть ведомства, которые занимаются этим, но отрасль нуждается в реформировании. В парламенте есть законопроекты по этому поводу, которые ожидают рассмотрения – «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» и «О государственном экологическом контроле».

Госуправление

В сфере государственного управления у Владимира Зеленского больше всего выполненных программных обещаний:

выборы в парламент и местные совета будут проходить по открытым спискам. Верховная рада IX созыва приняла доработанный Избирательный кодекс, в котором есть это нововведение.

подготовить законопроект «Об отзыве народного депутата». Президент внес его в парламент, документ ждет рассмотрения.

подготовить законопроект «Об импичменте президента Украины». Верховная рада уже приняла этот закон.

Не выполнил Зеленский обещание подготовить законопроект «О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей». Одного такого законопроекта не было, как и отдельных инициатив. По снятию неприкосновенности парламент принял закон, но он был авторства Петра Порошенко.

Также несмотря на свое обещание, Зеленский не внес первым законопроект «О народовластии». Его первой инициативой в Раде стали изменения в закон «О публичных закупках» по осуществлению закупок во время избирательного процесса. Лишь 9 июня президент внес законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум».

На грани сейчас обещание Зеленского о том, что он баллотируется только на один срок. В мае прошлого года президент признал, что одного срока не хватит, чтобы выполнить все обещанное. В партии «Слуга народа» недавно заявили, что будут просить Зеленского баллотироваться во второй раз. В январе в СМИ появились слухи о том, что во время празднования своего дня рождения Зеленский допустил повторное выдвижение.

Не очень складывается с обещанием о том, что центральные органы власти не будут сконцентрированы в Киеве. Конкретных планов о переносе каких-либо ведомств, кроме Экоинспекции, нет.

Обещал Зеленский, что за кнопкодавство и прогулы депутатов будут автоматически лишать мандата. Соответствующие изменения в Конституцию Украины пока ждут рассмотрения в парламенте.

Инфраструктура

Выполнено обещание строить дороги по европейским стандартам. Верховная рада в октябре 2019-го приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог»: введен аудит безопасности автодорог на стадии проектирования и после введения в эксплуатацию, проверка безопасности во время эксплуатации.

Также с использованием европейского опыта введены новые строительные нормы проектирования и строительства дорог. В феврале 2021-го Рада приняла законопроект для упрощения порядка получения права на выполнение строительных работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог.

Активно идет работа над обещанием установить на дорогах автоматический контроль веса и скорости автомобилей. С июня 2020 года в Киеве и области начали устанавливать интеллектуальные системы видеонаблюдения и автофиксации нарушений ПДД. Далее системы будут устанавливать по всей стране. На этот год планируют установить 220 стационарных камер фото- и видеофиксации.

На счет весового контроля: 40 комплексов взвешивания в движении работают, в этом году их будет уже не меньше 100. Но для полноценного запуска системы контроля депутаты должны принять два законопроекта.

Также Зеленский обещал подписать соглашение об «открытом небе» с Евросоюзом. Подписание несколько раз откладывалось, новый дедлайн – вторая половина июня 2021-го.

Правовая система

Выполнено обещание о том, что обличитель коррупции будет находиться под защитой государства и получать материальное поощрение. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2020 года.

На половине пути Зеленский с обещанием о том, что Служба безопасности Украины не будет заниматься экономическими преступлениями. В Украине создали Бюро экономической безопасности, которое заберет себе функцию борьбы с экономическими преступлениями. В первом чтении принят законопроект о реформе СБУ, после реформы у ведомства изменятся задания.

В программе президента есть обещание о том, что осужденный за коррупцию получит конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать госдолжности. Также он обещал, что у подозреваемого в коррупции не будет права выйти под залог. В данный момент соответствующих изменений Уголовный кодекс не вносили. По второму обещанию – в Верховной раде ждет рассмотрения законопроект Зеленского.

Экономика и промышленность

Зеленский выполнил программное обещание ввести долгосрочное недорогое кредитование. В феврале Кабинет министров запустил программу «Доступные кредиты 5-7-9%» для поддержки инвестиционных проектов микро- и малых предприятий. По программе действуют четыре компенсационные процентные ставки годовых – 3%, 5%, 7% или 9%.

Зеленский в сентябре подписал закон о государственных портфельных гарантиях. Инструментом могут воспользоваться субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства, срок ведения хозяйственной деятельности которых превышает 1 год и которые не являются банкротами. И заработала государственная программа «Доступная ипотека 7%».

Кроме того, выполнено обещание стать гарантом каждому крупному инвестору, который придет в Украину. Верховная рада приняла законопроект Зеленского об «инвестиционных нянях», который предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

Много разговоров было о введении «экономического паспорта» украинца. Зеленский хочет, чтобы у каждого ребенка было право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ. «Слуга народа» регистрировала в парламенте законопроект, который все еще не рассмотрели. Аналогичное обещание есть в программе Кабмина, и Зеленский недавно снова повторил свое. От реализации проекта не отказываются, но и каких-то конкретных шагов пока нет.

Также Зеленский обещал сформировать прозрачный рынок земли. Рынок сельскохозяйственной земли должен заработать с 1 июля 2021 года, но для этого еще не приняты все законопроекты. В данный момент парламент рассматривает изменения в Земельный кодекс, к ним подали больше 3 тысяч правок. Прозрачный рынок или нет – дадим оценку после внедрения реформы.

Обещал Зеленский ввести налог на выведенный капитал и нулевую декларацию для бизнеса. Законопроекты по этим вопросам есть в Раде, но их не рассматривали.