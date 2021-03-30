СБУ продолжает трясти “Украинский выбор” кума Путина

Спецслужба провела 20 обысков в более чем 10 регионах страны в организации Виктора Медведчука.

30 марта правоохранители провели у руководства и представителей этой организации в целом 20 обысков в более чем 10 регионах страны.

Изъятые во время обысков доказательства добавили к материалам дела.

В частности, в ходе досудебного расследования СБУ проверяет содействие членов «Украинского выбора» в проведении незаконного референдума и выборов в АР Крым и в городе Севастополь в марте 2014 года.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении трем руководителям этого общественного движения. По данным следствия, двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя». В частности, один из них возглавлял территориальное подразделение организации, а другой был руководителем отдельного подразделения «самообороны» — «Славянский щит».

Они, по данным следователей, принимали активное участие в организации «референдума» в Крыму: работали наблюдателями на «участках» незаконных избирательных комиссий, обеспечивали их охрану и беспрепятственное проведение так называемого референдума.

Еще один из подозреваемых, по данным правоохранителей, участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации Крыма и проведения «референдума».

Сейчас трем подозреваемым членам движения «Украинский выбор» объявили подозрение по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 УК Украины (Государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкции этих статей предусматривают лишение свободы до 15 лет с или без конфискации имущества.