Что происходит на Донбассе – три сценария

Усиление гибридной армии России может быть связано с планами реализовать абхазский сценарий на Донбассе.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook украинский журналист, участник минских переговоров Сергей Гармаш, передает PolitUA.

Он обратил внимание на то, что боевики “Л/ДНР” начали активно укреплять свои позиции вдоль линии фронта, параллельно подтягивая туда дополнительные войска, вооружение и ГСМ.

Гармаш отметил, что такая активность может свидетельствовать о подготовке как к наступлению, так и к обороне.

“Вариантов три”, – написал он. Первый, с его слов, это подготовка боевиков к наступлению ВСУ. Они по какой-то причине могут быть уверены, что украинская армия готова к силовому сценарию.

Второй вариант – реакция на санкции, которые Совбез Украины ввел против лидера пророссийских сил в стране Виктора Медведчука. “Они запугали сами себя и готовятся, что Зеленский пойдет еще дальше”, – предположил Гармаш.

Третий вариант, по его мнению, это подготовка России к провокации против Украины. Оборонительные рубежи обустраиваются на тот случай, если планы обернутся поражением и ВСУ осуществят “ответку”.

Со слов журналиста, третий сценарий вполне вероятен. Он обратил внимание на то, что в России внезапно заговорили о вводе в ОРДЛО своих “миротворцев”. Возможно, Москва готовится к такому развитию событий, чтобы на десятилетия “заморозить” конфликт.

Триггером, по его мнению, могло послужить заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о новом плане “Нормандской четверки” по разрешению конфликта путем “предложений по кластерам”. Появление нового сценария “четверки”, считает Гармаш, могло спровоцировать Москву на эскалацию, так как она не планирует прекращать войну на Донбассе. Из-за этого РФ устроила обострение на фронте и волну антиукраинской истерии в росСМИ.

“Недовольные ситуацией в Н-4 (западными “предложениями по кластерам”), видя, что теряют инициативу, россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО “российских миротворцев””, – предположил журналист.

Он отметил, что Россия продолжает реализовывать на Донбассе абхазский сценарий. “Раз сценарий с присоединением Украины к “ДНР-ЛНР” не получается, а геополитический фон становится неблагоприятным, Москва начинает играть вдолгую”, – предположил Гармаш.