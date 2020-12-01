Во Львове на период зимних праздников не будут действовать никакие карантинные ограничения. Причина в том, что в городе в это время “особая атмосфера”.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, празднование Рождества отменять нельзя.

“Сейчас речь идет о локдауне. Правительство еще не решило окончательно, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут”, – подчеркнул мэр.

Садовой также добавил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом во Львове “держится ровно”, хотя и отметил, что в целом в Украине рост числа больных является весьма значительным. Сейчас в городе заняты около 49% коек, предназначенных для больных COVID-19.

“Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города. По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система является готова, то это один вариант, если не готова – надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию “, – сказал городской голова.

Как ранее сообщал PolitUA,в Офисе президента уточнили, когда примут решение о локдауне.