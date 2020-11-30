Политика

Семь лет назад началась Революция Достоинства – фото и видео

В ночь на 30 ноября 2013 года силовики устроили разгон Евромайдана

В ночь на 30 ноября 2013 года, ровно семь лет назад, силовики режима Януковича жестоко разогнали участников Евромайдана в Киеве.

Вскоре после этого изначально мирная акция протеста превратилась в Революцию Достоинства. Жертвами дальнейших противостояний стали десятки человек.

Штурм Евромайдана в 2013 году начался в 4:00 утра. Официальной причиной была объявлена необходимость “установки ярмарки и елки” к Новому году на площади. Как вспоминали позднее очевидцы и участники событий, бойцы ОСН “Беркут” начали вытеснять протестующих из-под стелы Независимости и избивать дубинками всех, кто попадал под руку – мужчин, женщин, тех, кто падал на землю или сидел, прикрывая голову руками.

Часть людей смогла спастись от “Беркута” в Михайловском Златоверхом монастыре на Михайловской площади. Убегающих людей продолжали преследовать до Прорезной и Михайловской улиц. Около 30 человек были госпитализированы с серьезными травмами: гематомы, сломанные руки и ноги, разбитые головы.

Читайте также  Россия блокирует мандат миссии ОБСЕ на Донбссе

К утру 30 ноября видеокадры жестокого избиения мирных протестующих взорвали социальные сети Украины. Это привело к тому, что Евромайдан перерос в Революцию Достоинства – уже 1 декабря 2013 года на площади и улицы Киева вышло от 500 тысяч до 1 миллиона протестующих.

Евромайдан - Революция Достоинства

Евромайдан - Революция Достоинства

Жертвами дальнейших противостояний на Майдане стала “Небесная сотня”, а завершились протесты свержением режима Януковича и бегством экс-президента. Но уже весной 2014 года Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

Как ранее сообщал PolitUA, Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича.

Тоже интересно
Новости

МИД Украины ответил Беларуси на угрозы санкциями

Политика

Беларусь готовит санкции против украинских чиновников

Новости

Украина ввела санкции против Беларуси за “недружественные действия”

Политика

Зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать в 2021 году

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

МИД Украины ответил Беларуси на угрозы санкциями

Беларусь готовит санкции против украинских чиновников

Украина ввела санкции против Беларуси за “недружественные действия”

1 из 482