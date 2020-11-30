Семь лет назад началась Революция Достоинства – фото и видео

В ночь на 30 ноября 2013 года, ровно семь лет назад, силовики режима Януковича жестоко разогнали участников Евромайдана в Киеве.

Вскоре после этого изначально мирная акция протеста превратилась в Революцию Достоинства. Жертвами дальнейших противостояний стали десятки человек.

Штурм Евромайдана в 2013 году начался в 4:00 утра. Официальной причиной была объявлена необходимость “установки ярмарки и елки” к Новому году на площади. Как вспоминали позднее очевидцы и участники событий, бойцы ОСН “Беркут” начали вытеснять протестующих из-под стелы Независимости и избивать дубинками всех, кто попадал под руку – мужчин, женщин, тех, кто падал на землю или сидел, прикрывая голову руками.

Часть людей смогла спастись от “Беркута” в Михайловском Златоверхом монастыре на Михайловской площади. Убегающих людей продолжали преследовать до Прорезной и Михайловской улиц. Около 30 человек были госпитализированы с серьезными травмами: гематомы, сломанные руки и ноги, разбитые головы.

К утру 30 ноября видеокадры жестокого избиения мирных протестующих взорвали социальные сети Украины. Это привело к тому, что Евромайдан перерос в Революцию Достоинства – уже 1 декабря 2013 года на площади и улицы Киева вышло от 500 тысяч до 1 миллиона протестующих.

Жертвами дальнейших противостояний на Майдане стала “Небесная сотня”, а завершились протесты свержением режима Януковича и бегством экс-президента. Но уже весной 2014 года Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

Как ранее сообщал PolitUA, Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича.