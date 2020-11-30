Экс-министр финансов Александр Данилюк, экс-министр иностранных дел Павел Климкин и экс-генпрокурор Рябошапка Руслан заявили о совместном создании “Центра устойчивости и развития государства”.

Об этом на своей странице в Fаcebook написал Александр Данилюк. По его словам, на этот шаг политиков вынудила пойти чрезвычайно опасная ситуация, в которой оказалась Украина.

“Волна кризисов – экономическая, финансовая, пандемическая на фоне изнурительной войны обострили проблемы, которые накопились в течение многих лет. Среди них – отсутствие стратегии развития государства, слабость и захват государственных институтов олигархами, коррупция, имитация реформ и поляризация общества. А нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который запустит необратимые процессы потери государственности. Сегодняшняя власть не способна предложить обществу адекватные решения. Украинцы дезориентированы популистскими заявлениями и лозунгами, подменяют конкретные действия”, – пояснил Данилюк.

По его словам, имея практический опыт реализации системных задач и реформ в ключевых государственных сферах и работы в кризисных ситуациях, трое политиков решили объединить усилия с целью создания новой платформы “для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы и формирования команды, способной ее воплотить”. Приоритетами для действия новой организации были определены направления, которые являются критическими для развития Украины и в которых сейчас происходит наибольший регресс: национальная безопасность, верховенство права, деолигархизация и антикоррупция.

“Нашей целью является построение современной системы национальной безопасности на основе устойчивости государства, создание прозрачной и эффективной системы управления государством, установление справедливости и равных условий для экономического развития через деолигархизацию, честные суды и обеспечения наказания коррупционеров, реформирование органов правопорядка, которые будут защищать всех, а не избранных . Мы открыты к сотрудничеству с единомышленниками ради результата и расширения команды”, – подвел итог Данилюк.



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«ЦЕНТРУ СТІЙКОСТІ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ» Сьогодні Україна опинилася у надзвичайно небезпечній… Опубликовано Oleksandr Danylyuk Воскресенье, 29 ноября 2020 г.

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