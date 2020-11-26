Беларусь готовит санкции против украинских чиновников

Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Причиной решения стали некие “действия” со стороны Украины, направленные против Беларуси.

Об этом на брифинге в Минске заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

“На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно, мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства”, – пояснил чиновник.

Как ранее сообщал PolitUA, Лукашенко возвращает Беларусь в руки Кремля.