“Министр-ошибка”: как Криклий опозорил Украину в Казахстане

Над этим можно было бы посмеяться, если бы оно не навредило Украине. Речь идет о выходке министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия в Казахстане. Огромная страна в Средней Азии уже несколько дней не может прийти в себя после визита украинской делегации.

Об этом на своем telegram-канале Nachtigall пишет эксперт-международник Игорь Соловей. По его словам, 12 ноября в ходе рабочего визита членов правительства Украины должна была состояться встреча с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Среди тех, кому нужно разрешение встретиться с главой казахстанского правительства, был также наш министр инфраструктуры Владислав Криклий, а с ним и посол Украины Петр Врублевский.

“Но на встречу они так и не дошли, служба безопасности их развернула, даже не разрешив посмотреть в дверную щель. Forbes в Казахстане пишет, что их тесты на COVID были просрочены, а без них к главе правительства приближаться запрещено. Услышав о том, что ПЦР-тесты должны быть не старше пяти суток, Криклий с Врублевским по старой привычке решили воспользоваться цветным принтером и исправить дату. То ли их поймали непосредственно у принтера, или уже после служба безопасности обратила внимание на неуклюжую попытку подделки, но факт остается фактом – обоим указали направление на Запад и немного на Север”, – пояснил Соловей.

“Краснеть пришлось главе делегации Денису Шмыгалю. За выходку своих подчиненных он извинился перед казахстанским премьером Маминым. Правда, тот его извинений не принял.

И вот теперь местные СМИ обсасывают этот скандал кто как может, наперегонки высмеивая министра-ошибку и его коллегу по несчастью. Но хуже всего не то, что Криклий теперь стал известен на Востоке, а сами ассоциации – будто в Украине все такие, только так работать и умеют”, – возмутился он.

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