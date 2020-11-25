Офис президента хочет уволить министра инфраструктуры Криклия

Об этом сообщил источник в Кабмине.
В Офисе президента предлагают Кабинету министров Украины уволить министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Об этом, со ссылкой на источник в правительстве, сообщила “Украинская правда”. По данным издания, с такой инициативой выступил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
Владислава Криклия предлагают заменить Александром Кубраковым. Сейчас Кубраков возглавляет “Укравтодор”.
“Сейчас снять все правительство не удастся, но есть несколько министров, которых будут менять отдельно. Например, главу Мининфраструктуры Криклия. На его место Тимошенко предлагает поставить своего друга главу Укравтодора Кубракова”, – заявил в комментарии “Украинской правде” один из информированных членов правительства.
Напомним, на прошлой неделе Кабмин сменил главу Минэнерго. Вместо Ольги Буславец, которая семь месяцев была исполняющей обязанности министра, назначен Юрий Бойко.
Как ранее сообщал PolitUA, Кабмин отложил повышение зарплат учителям еще на год.