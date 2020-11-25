Офис президента хочет уволить министра инфраструктуры Криклия

“Сейчас снять все правительство не удастся, но есть несколько министров, которых будут менять отдельно. Например, главу Мининфраструктуры Криклия. На его место Тимошенко предлагает поставить своего друга главу Укравтодора Кубракова”, – заявил в комментарии “Украинской правде” один из информированных членов правительства.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин сменил главу Минэнерго. Вместо Ольги Буславец, которая семь месяцев была исполняющей обязанности министра, назначен Юрий Бойко.

Как ранее сообщал PolitUA, Кабмин отложил повышение зарплат учителям еще на год.