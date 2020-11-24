Зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать в 2021 году

Об этом заявил Владимир Зеленский

С 1 января 2021 года между Украиной и Израилем начнет действовать Зона свободной торговли (ЗСТ).

Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский

“Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества”, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что диалог с Израилем о создании ЗСТ активизировался в 2015 году. Уже в 2017- году прошли 11 раундов переговоров. Планировалось, что соглашение позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропромышленную продукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

В марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ. Соглашение было ратифицировано в январе 2019 года. До недавнего времени Киев ожидал лишь решения израильской стороны.

ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021! Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці. Чудова новина, @netanyahu! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2020

Как ранее сообщал PolitUA, из Израиля в ОАЭ впервые в истории вылетел прямой авиарейс.