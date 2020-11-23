Офис президента не “спустит на тормозах” скандал с КСУ

Офис президента Украины не собирается “спускать на тормозах” скандал вокруг Конституционного суда. В том случае, если Верховная рада не сумеет найти выход из кризиса, в ОПУ будут предлагать другие решения.

Об этом в интервью изданию The Бабель заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, создание в парламенте рабочей группы для выхода из кризиса с КСУ, не свидетельствует о том, что ситуацию пытаются “замять”.

“Мы точно не будем спускать на тормозах, но есть процедурные вопросы. Есть достаточно жесткие законопроекты, в частности, президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал. Если зал по каким-то причинам не поймет важность этого вопроса, будут другие решения. Будем предлагать их обществу”, – подчеркнул Подоляк.

Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.