Никто не пытается “замять ситуацию”, подчеркнули в ОПУ.
Офис президента Украины не собирается “спускать на тормозах” скандал вокруг Конституционного суда. В том случае, если Верховная рада не сумеет найти выход из кризиса, в ОПУ будут предлагать другие решения.
Об этом в интервью изданию The Бабель заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, создание в парламенте рабочей группы для выхода из кризиса с КСУ, не свидетельствует о том, что ситуацию пытаются “замять”.
“Мы точно не будем спускать на тормозах, но есть процедурные вопросы. Есть достаточно жесткие законопроекты, в частности, президентские. Они должны пройти все комитеты, слушания и выйти в зал. Если зал по каким-то причинам не поймет важность этого вопроса, будут другие решения. Будем предлагать их обществу”, – подчеркнул Подоляк.
Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.
- Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи КСУ не только отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества, сделав электронные декларации бесполезными, но и ограничили полномочия НАПК.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.
- Также это решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам. Этот доступ необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее фактически невозможно назначение победителей местных выборов на их посты.
- В связи с этим президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил лишить полномочий нынешний состав Конституционного Суда. А позднее он даже записал обращение к “Слугам народа”, требуя поддержать его законопроект.
- Работа реестра электронных деклараций была экстренно возобновлена в ночь на 30 октября. Позднее в Верховной Раде решили вернуть полноценную работу системы электронного декларирования с помощью нового закона.
- Скандал, который разгорелся вокруг КСУ, вызывает серьезную обеспокоенность у западных партнеров Украины.