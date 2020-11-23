Зеленский вылечился от коронавируса и возвращается к работе

Президент Украины Владимир Зеленский получил отрицательный тест на COVID-19. Глава государства возвращается к работе.

Сообщение об этом было опубликовано на официальном telegram-канале президента.

“У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду”, – заявил Зеленский.

Президент отметил, что с понедельника уже работает в обычном режиме. Кроме того, об отрицательном результате теста на COVID-19 сообщил и председатель Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал PolitUA, законопроекту Зеленского о всеукраинском референдуме дали “зеленый свет” в парламенте.