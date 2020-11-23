Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан уволился из ОПУ из-за “взаимной потери доверия”.

Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Ксении Собчак. По словам Богдана, его ухода с этого поста хотели очень многие.

“В определенной точке Владимир Александрович принял решение, что он идет определенным путем. Мне было не по дороге”, – пояснил Богдан.

На вопрос, чем же путь Зеленского конкретно отличался от пути Богдана, он пояснил, что всегда старался быть более прагматичными и “выключать эмоции”. В свою очередь, Зеленский был более эмоциональным и Богдан не видел “планирования эшелона своих действий” со стороны президента.

“У этого действия было много бенефициаров. Я не скрою, мне тоже некомфортно было там работать. Для меня увольнение в какой-то мере избавление. Ты идешь на госслужбу с какой-то целью. Кому-то интересна власть ради власти, кто-то идет заработать денег, кто-то идет заработать славу. Для меня это была возможность построить что-то новое, классное, сделать сказку былью. Но когда я понял, что этого уже не получается, меня не слышат, я не могу достучаться…” – подытожил Богдан.

Как ранее сообщал PоlitUA, Андрей Богдан пообещал отомстить Зеленскому за сожженную “Теслу”.