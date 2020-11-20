Победитель конкурса эскизов на большой герб Украины утонул в критике

В конкурсе на лучший эскиз большого государственного герба Украины победил проект киевского художника Алексея Кохана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам в конкурсе участвовали 112 работ.

Лучшие эскизы отбирало жюри, в состав которого вошел и автор малого герба Украины Андрей Гречило. Теперь Министерство юстиции подготовит законопроект о государственных символах. Если народные депутаты поддержат документ конституционным большинством, то Украина официально получит большой герб.

Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого государственного герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знака Княжеского государства Владимира Великого, то есть малый государственный герб.

❗Разом з Denis Malyuska, як співголови, оголосили результати конкурсу на кращий ескіз Великого Державного Герба України,… Опубликовано Олександром Ткаченко Четверг, 19 ноября 2020 г.

Критика герба Кохана

Сразу же после публикации герба-победителя, украинцы взорвались волной возмущения. Герб, разработанный Алексеем Коханом, яро критикуют известные медийные персоны, политики, общественные активисты и рядовые пользователи соцсетей. Главными недостатками проекта герба называют:

искривленный меч в руках архангела;

одежда на козаке абсолютно не исторична;

лев и архангел топчут ногами геральдическую ленту;

отсутствие крымскотатарской тамги;

отсутствие символов украинских регионов;

обувь архангела, которую уже прозвали “гольфиками”;

наличие архангела на гербе светского государства весьма спорно.

Соцсети уже отреагировали на герб Кохана разнообразными карикатурами. Участие во флешмобе приняла даже “Укрпочта”.

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