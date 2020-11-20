22 ноября пройдет второй тур местных выборов: где будут голосовать за мэров

22 ноября в Украине пройдет очередной этап местных выборов. Второй тур состоится в 11 украинских городах.

Об этом напомнили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии. В ведомстве подчеркнули, что во время пандемии коронавируса при голосовании необходимо соблюдать меры безопасности: иметь собственную ручку, быть в маске, соблюдать дистанцию и голосовать в отдельной кабинке, если есть признаки заболевания.

Выборы 22 ноября

Днепр

В Днепре за пост мэра борются кандидат от партии “Пропозиція” Борис Филатов и представитель “Громадської сили” Загид Краснов. В первом туре Филатов получил 46,41% голосов, а Краснов – 13,15%.

Славянск

В Славянске главные кандидаты на пост мэра – это член партии “Оппозиционной платформы – За жизнь” Павел Придворов и представитель “Оппозиционного блока” Вадим Лях. В первом туре Придворов получил 30,86% голосов избирателей, а Лях – 29,99%.

Дрогобыч

В Дрогобыче во втором туре участвуют самовыдвиженцы Тарас Кучма и Андрей Веселый. В первом туре Кучма набрал 41,48% голосов, а Веселый – 26,05%.

Ужгород

На пост главы Ужгорода претендуют самовыдвиженец Богдан Андриив и представитель “Слуги народа” Виктор Щадей. В первом туре Андреев получил 25,4% голосов, Щадей – 17,93%.

Бердянск

В Бердянске за пост мэра борются кандидат от ОПЗЖ Александр Свидло и кандидат отпартии “За майбутнє” Валерий Баранов. В первом туре Свидло набрал 34,7% голосов, а Баранов – 30,15%.

Полтава

Мэром Полтавы хотят стать кандидат от партии “За майбутнє” Александр Мамай и представитель “Слуги народа” Сергей Иващенко. По итогам первого тура Мамай набрал 30,06%, Иващенко – 17,71%.

Львов

Андрей Садовый (“Самопоміч”) будет бороться за кресло мэра Львова с Олегом Синюткой, народным депутатом от “Европейской солидарности”. В первом туре Садовый получил 40,09%, а Синютка – 31,1%.

Ривне

За пост главы города здесь сражаются представитель “Рівне разом” Виктор Шакирзян и представитель “ЕС” Александр Третяк. По итогам первого тура выборов Шакирзян набрал 19,84%, тогда как Третяк – 16,93%.

Николаев

В Николаеве на пост мэра претендуют действующий глава Александр Сенкевич (“Пропозиція”) и представитель ОПЗЖ Владислав Чайка. В первом туре Сенкевич заработал 38,94% голосов, а Чайка – 29,31%.

Черкассы

Во втором туре принимают участие действующий мэр Анатолий Бондаренко (“За майбутнє”) и представитель партии “Голос” Виктор Евпак. В первом туре Бондаренко взял 37,6%, а Евпак – 19,14%.

Никополь

Член партии “За майбутнє” Александр Саюк и представитель “Слуги народа” Руслан Олейник вышли во второй тур выборов мэров. В первом туре Саюк получил 21,86% голосов, а Олейник – 17,85%.

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