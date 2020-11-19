Украина не поддержала резолюцию РФ о “борьбе с героизацией нацизма” в ООН

Украина не поддержала проект российской резолюции “по борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и другими практиками, которые способствуют эскалации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости”, внесенный на рассмотрение Генассамблеи ООН. Эту резолюцию не поддержало и подавляющее большинство стран Европы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. В ведомстве пояснили, что текст российской резолюции умалчивает факт того, что завершение Второй мировой войны не стало победой над тоталитарными идеологиями и то, что одним из ее результатов было укрепление коммунистического режима и порабощения отдельных европейских народов. Также РФ продолжает тщетные попытки оправдать подписание пакта Молотова-Риббентропа.

“Российская Федерация так же продолжает упорно отрицать признание актом геноцида украинского народа организацию Голодомора 1932-1933 годов и депортацию крымскотатарского народа 1944 года, как и других народов”, – подчеркнули в министерстве.

В МИД Украины уверены, что единственным реальным подтверждением приверженности России борьбе с нетерпимостью и расовой дискриминацией должно стать прекращение войны против Украины.

“Мы призываем авторов этого ежегодного документа на следующей сессии отбросить все манипулятивные положения с целью обеспечения консенсусного принятия резолюции всеми странами-членами ГА ООН и, прежде всего, теми, кто сделал решающий вклад в свержение гитлеровского и советского режимов”, – добавили в министерстве.

Как ранее сообщал PolitUA, Украину переизбрали в совет по правам человека в ООН.