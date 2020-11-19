В музее Революции Достоинства идут обыски

Национальная полиция проводит обыски в Национальном музее Революции Достоинства. Аналогичные мероприятия проходят и дома у директора музея.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба музея. По их информации, обыск проводится сотрудниками полиции отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления.

“У нас обыск! В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции достоинства, поэтому… детали позже”, – сообщили в музее.

Кроме того, директор музея Игорь Пошивайло заявил, что обыски проходят у него дома.

“В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ. Так же утром эти же ребята заблокировали работу двух помещений Национального музея Революции достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности”, – пояснил он.

У нас обшук! У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності, тому… деталі згодом. Опубликовано Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum Четверг, 19 ноября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, В МВД захотели ужесточить наказание за оскорбление полицейского.