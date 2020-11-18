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Законопроекту Зеленского о референдуме дали “зеленый свет”

Проект закона поддержал комитет Верховной Рады.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержал проект закона о народовластии через всеукраинский референдум и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении.

Об этом стало известно благодаря трансляции заседания комитета на Youtube. Во время голосования за президентский законопроект 3612 во втором чтении и в целом 18 членов комитета проголосовали “за”, еще трое воздержались.

Законопроект предусматривает четыре основных вопроса, которые могут быть вынесены на референдум:

  • внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума;
  • вопросы общегосударственного значения;
  • вопрос изменения территории Украины;
  • вопрос прекращения действия законов или их положений.

Кроме того, рабочая группа предусмотрела “четыре предохранителя”, которые должны помочь избежать возможных манипуляций в вопросах изменения территории Украины. Так, на референдум нельзя вынести:

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  • вопросы, которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права;
  • вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета или территориальной целостности Украины, создание угроз национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды.

Кроме того, на референдум нельзя вынести вопросы налогов, бюджета и амнистии, а также вопросы, отнесенные к компетенции органов правопорядка (назначения виновных, вынесения приговоров).

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ предотвратила незаконный референдум в Харьковской области.

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