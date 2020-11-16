Впервые в истории Верховную Раду Украины возглавила женщина

Временно исполнять обязанности спикера Верховной Рады Украины будет заместитель председателя парламента Дмитрия Разумкова Елена Кондратюк. Она займет этот пост на то время, пока Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук болеют COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии “Голос” Ярослав Юрчишин. Он опубликовал соответствующее распоряжение главы парламента, подписанное еще 12 ноября.

“Кажется, впервые ВРУ возглавляет женщина. Пусть и временно. Что-то указывает, что нас ждет больше внимания к поиску взаимопонимания в парламенте в ближайшее время. Если его не направят на локдаун рабочих дней, что тоже возможно”, – отметил народный депутат.

Он также пожелал Кондратюк успеха и заверил, что “Голос” всегда готов поддержать конструктивную работу Рады.

Напомним, что ранее Кондратюк подчеркивала, что очень ответственно относится к работе и мерам безопасности – ношению маски и соблюдению социальной дистанции. На своей странице в Facebook она уже написала, что чувствует себя хорошо и готова вести заседание парламента.

“Это мой долг, как вице-спикера в сложившихся обстоятельствах. Мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента является правильным и институционально целесообразным. Что бы ни случилось, главный законодательный орган страны должен работать на интересы граждан, проявлять свое лидерство и брать на себя ответственность перед людьми за принятие важных для страны решений”, – заявила Кондратюк.

Как ранее сообщал PolitUA, в Верховной Раде хотят отменить “карантин выходного дня”.