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Впервые в истории Верховную Раду Украины возглавила женщина

Ей стала Елена Кондратюк.

Временно исполнять обязанности спикера Верховной Рады Украины будет заместитель председателя парламента Дмитрия Разумкова Елена Кондратюк. Она займет этот пост на то время, пока Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук болеют COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии “Голос” Ярослав Юрчишин. Он опубликовал соответствующее распоряжение главы парламента, подписанное еще 12 ноября.

“Кажется, впервые ВРУ возглавляет женщина. Пусть и временно. Что-то указывает, что нас ждет больше внимания к поиску взаимопонимания в парламенте в ближайшее время. Если его не направят на локдаун рабочих дней, что тоже возможно”, – отметил народный депутат.

Он также пожелал Кондратюк успеха и заверил, что “Голос” всегда готов поддержать конструктивную работу Рады.

Распоряжение

Напомним, что ранее Кондратюк подчеркивала, что очень ответственно относится к работе и мерам безопасности – ношению маски и соблюдению социальной дистанции. На своей странице в Facebook она уже написала, что чувствует себя хорошо и готова вести заседание парламента.

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“Это мой долг, как вице-спикера в сложившихся обстоятельствах. Мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента является правильным и институционально целесообразным. Что бы ни случилось, главный законодательный орган страны должен работать на интересы граждан, проявлять свое лидерство и брать на себя ответственность перед людьми за принятие важных для страны решений”, – заявила Кондратюк.

Как ранее сообщал PolitUA, в Верховной Раде хотят отменить “карантин выходного дня”.

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