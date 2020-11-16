15 ноября в Украине прошел второй тур местных выборов. Украинцы голосовали в Сумах, Одессе, Луцке, Херсоне, Краматорске, Каменец-Подольске и Украинке, что в Киевской области.

По предварительным данным гражданской сети ОПОРА, явка во втором туре местных выборов в Украине составила 23,9%.

Одесса

Экзитпол по Одессе проводил КМИС. По их данным, с результатом в 56,7% предварительно победил действующий городской глава Геннадий Труханов, сопредседатель партии “Доверяй делам”. Его главный конкурент, представитель партии “Оппозиционная платформа – За життя” Николай Скорик предварительно получил 40,9% голосов.

Напомним, что в первом туре местных выборов Труханов получил 37,54% (77 518 голосов), а Скорик – 19,06% (39 351).

Херсон

Экзитпол в Херсоне проводила общественная организация “НТЖ”. По их предварительным данным победу одержал Игорь Колыхаев (“Партия Игоря Колыхаева “Нам здесь жить!”). За него проголосовали 67,03% избирателей. Его соперник Владимир Сальдо (партия “Блок Владимира Сальдо”) набрал 32,97% голосов.

Напомним, что в первом туре местных выборов Колыхаев получил 30,75% (22 777 голосов), а экс-мэр Херсона (2002-2012 года) Сальдо – 17,09% (12 660).

Каменец-Подольский

Экзитпол в Каменец-Подольском проводила исследовательская компания “Ю.С.С.”. По их данным, во втором туре побеждает кандидат от ВО “Свобода” Михаил Поситко с 62,2% голосов. Его главный соперник, самовыдвиженец Владимир Мельниченко предварительно набрал 36,8%.

Напомним, что в первом туре местных выборов Мельниченко получил 40,47% (10 048 голосов), а Поситко – 35,46% (8803).

Второй тур выборов

В ряде других городов второй тур выборов состоится 22 и 29 ноября. 22 ноября волеизъявление пройдет в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Бердянске, Полтаве, Львове, Ривном, Николаеве и Черкассах. 29 ноября будут выбирать мэра Черновцов. А вот повторные выборы главы Бориспольской территориальной общины в Киевской области назначены на 31 января 2021 года.

Ранее PolitUA рассказывал, за кого бы украинцы проголосовали на парламентских выборах.