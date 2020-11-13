Кравчук рассказал детали украинского “Плана по Донбассу”

Он напомнил, что аналогичный план есть и у России.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук уточнил ряд ключевых деталей нового украинского “Плана совместных шагов” по Донбассу.

Как заявил в интервью ТСН Кравчук, нельзя забывать о том, что имеются аналогичный российский план, дорожная карта Нормандского формата и политических советников Нормандского формата. Исходить также нужно и из того, что свои наработки есть у ОРДЛО.

“За все эти годы наработано очень много различных документов, направленных на одну цель – урегулирование военной ситуации на Донбассе”, – пояснил он.

“И одно положение очень всем запомнилось – порядок действий на неподконтрольной Украине территории. А именно, что сначала – выборы, а затем контроль над границей и установление украинской власти, или сначала контроль над границей, установление там Украинские украинской власти, а уже потом выборы? В этом документе записано, что сначала выборы, а затем контроль над границей”, – подчеркнул Кравчук.

По его мнению, именно вопрос очередности “выборы – контроль над границей” остается главным камнем преткновения уже пятый год. Поэтому Украина попросила политическую подгруппу из всех имеющихся разработать единый план, который и будет рассматриваться на заседании ТКГ

“Российская сторона, только происходят какие-то попытки поиска возможных форм действий, которые бы способствовали точному решению любых вопросов, сразу напоминает нам, что мы должны руководствоваться Минскими договоренностями. Здесь возникает главный вопрос, ведь этих сделок не одна, их много, а они берут только одну, которая рассмотрена и в целом одобрена Советом безопасности ООН”, – подчеркнул он.

Когда разработка плана будет завершено, Кравчук ответить затрудняется. По его словам, ТКГ предстоит очень большая работа.

“Она включает в себя не только прекращение военных действий, но и разоружение, демилитаризацию, проведение выборов, формирование там украинской исполнительной и других ветвей власти… Это огромный комплекс безопасности, политических, экономических, социальных и духовных мероприятий”, – подытожил он.

Как ранее сообщал PolitUA, Кравчук предложил “амнистировать” террористов на Донбассе.