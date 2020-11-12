Украинский лидер Владимир Зеленский, а также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак находятся в изолированных палатах ведомственной больницы “Феофания”. Причина в том, что в этой больнице были оборудованы спецпалаты, откуда продолжать работать.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, это стандартная протокольная процедура.

“Было принято решение не делать заново коммуникационную комнату в резиденции, а просто воспользоваться готовой в больнице. Потому было принято решение и он (Зеленский.- прим.ред.) переехал туда”, – уточнил Подоляк.

Чиновник также подчеркнул, что у президента нормальное самочувствие. Признаков ухудшения ситуации нет. Ермак, в свою очередь, также находится в рабочем процессе.

“Это же не ситуация, что ты заболел, два дня дома побыл, а потом приехал на работу. Ты обязан минимум две недели находиться на изоляции, а у тебя большой объем ежедневной оперативной работы, то есть тебе нужны ситуационные комнаты и так далее”, – рассказал он.

В Офисе президента добавили, что так как в “Феофании” уже были оборудованы рабочие кабинеты, было принято решение о госпитализации Зеленского и Ермака.

“Так как в любом случае нужно минимум две недели находиться в специальном месте, то нужно чтобы был оборудован рабочий кабинет. В “Феофании” это было сделано изначально под такие ситуации. В резиденциях или, тем более, квартире Андрея Борисовича это нужно было делать заново, а смысл?”, – пояснил Подоляк.

Как ранее сообщал PolitUA, Зеленский анонсировал новую всеукраинскую программу по профилактике коронавируса.