Для украинцев “сильный лидер” важнее демократии

Более 54,1% украинцев уверены, что “сильный лидер” для Украины важнее, чем демократичная система управления страной. Не согласны с ними всего 26,7% респондентов.

Об этом на своем Telegram-канале пишет украинский политик Борислав Береза. Он подчеркивает, что при этом наибольшее число сторонников демократии среди электората экс-президента Петра Порошенко, а наибольшее число поддерживающих идею “сильной руки” – среди избирателей лидера “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

“Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре-ноябре этого года. Исследователи приводят данные опроса, из которых видно, что желающих видеть “сильного лидера” во главе государства в октябре увеличилось с 52,5% до 54,1%. Примечательно, что число сторонников демократического подхода к управлению страной также растет: апрель – 26,7%, октябрь – 31%. Число неопределившихся упало с 20,8% до 14,9%”, – добавляет Береза.

“К поддержке авторитарной системы больше всего склоняются жители южной части Украины – 58,6% поддерживают идею, что сильный лидер Украине важнее, чем демократия. Обратного мнения там придерживаются 23,3%. В западных областях Украины 52,1% выступили за “сильного лидера”, 29,8% – за демократию, в центральных – 54,3% и 32% соответственно. На Востоке сторонников идеи “сильной руки” 55,6%. Придерживаются противоположного мнения 33,3%. Примечательно, что социологи также показали результаты опроса и конкретно на Донбассе. Там хотят “сильного лидера” 48,9% жителей, демократично настроены – 36,9% респондентов”, – перечисляет политик.

Что с баранами не делай, а они все равно хотят рабский ошейник. Совок глубоко сидит в людях.

Ранее PolitUA публиковал результаты социологического опроса касательно парламентских выборов в Украине.