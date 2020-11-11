Новые ограничения будут действовать по субботам и воскресеньям.
С 14 по 30 ноября в Украине вводится “карантин выходного дня”. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров.
Об этом стало известно в ходе заседания правительства 11 ноября. Новые карантинные меры будут действовать два дня в неделю: с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Во время своего выступления премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение последнего месяца в Украине зафиксирован экспоненциальный рост количества заболевших COVID-19. Из-за этого резко выросла нагрузка на больницы и украинских врачей.
“Десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят новые локдауны. Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Чехия – все они идут на усиление карантинных мер, чтобы разорвать цепь заболеваемости. Экономика Украины не выдержит полного локдауна”, – подчеркнул глава Кабмина.
Что такое “карантин выходного дня”?
Карантин выходного дня – это жесткие ограничения, которые будут действовать только на протяжении субботы и воскресенья. В частности, теперь Украина отказывается от действия адаптивного карантина, а вместо этого переходит на общегосударственную “оранжевую зону”.
По новым правилам, в период действия новых карантинных мер в стране будет запрещено:
- проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более 20 человек;
- деятельность кинотеатров и театров с заполненностью залов в них более чем на 50% мест в каждом отдельном зале;
- деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. м;
- осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки на городских автобусных маршрутах, в режиме маршрутных такси, в железнодорожном транспорте городского, пригородного, междугородного, внутреннеобластного и межобластного сообщения в количестве мест больше, чем предусмотрено технической характеристикой того или иного транспортного средства;
- проведение дискотек, работа развлекательных заведений, ночных клубов;
- оказание услуг общественного питания с 22:00 до 07:00, но с возможностью торговли на вынос;
- прием посетителей в торговых центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания населения, кроме магазинов, 60% площади которых предназначено для торговли;
- запрет обучения в группах более 20 человек, или в случае, если на самоизоляции находится более 50%;
- работу спортзалов и фитнес-залов, если нельзя обеспечить расстояние в расчете один человек на 20 кв. м.
При этом работать на выходных разрешат:
- аптекам и ветаптекам;
- заправкам;
- продуктовым магазинам;
- общественному транспорту.
При этом правительство заявило о восстановлении и расширении программ поддержки бизнеса. Ранее эти программы действовали во время жесткого карантина, введенного весной 2020 года.
Речь идет о:
- Компенсации части зарплаты рабочих в связи с простоем производства;
- Выплатам на детей физических лиц предпринимателей;
- Программе кредитов для бизнеса “5-7-9”.
- Программе под 0%, которую будет финансировать государство за счет госбюджета.
Как ранее сообщал PolitUA, Верховная Рада ввела новые штрафы за нарушение масочного режима в Украине.