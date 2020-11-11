В Украине ввели “карантин выходного дня”: сколько продлится и что запретят

Новые ограничения будут действовать по субботам и воскресеньям.

С 14 по 30 ноября в Украине вводится “карантин выходного дня”. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства 11 ноября. Новые карантинные меры будут действовать два дня в неделю: с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Во время своего выступления премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение последнего месяца в Украине зафиксирован экспоненциальный рост количества заболевших COVID-19. Из-за этого резко выросла нагрузка на больницы и украинских врачей.

“Десятки стран Европы с мощными медицинскими системами вводят новые локдауны. Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Чехия – все они идут на усиление карантинных мер, чтобы разорвать цепь заболеваемости. Экономика Украины не выдержит полного локдауна”, – подчеркнул глава Кабмина.

Что такое “карантин выходного дня”?

Карантин выходного дня – это жесткие ограничения, которые будут действовать только на протяжении субботы и воскресенья. В частности, теперь Украина отказывается от действия адаптивного карантина, а вместо этого переходит на общегосударственную “оранжевую зону”.

По новым правилам, в период действия новых карантинных мер в стране будет запрещено:

проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более 20 человек;

деятельность кинотеатров и театров с заполненностью залов в них более чем на 50% мест в каждом отдельном зале;

деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. м;

осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки на городских автобусных маршрутах, в режиме маршрутных такси, в железнодорожном транспорте городского, пригородного, междугородного, внутреннеобластного и межобластного сообщения в количестве мест больше, чем предусмотрено технической характеристикой того или иного транспортного средства;

проведение дискотек, работа развлекательных заведений, ночных клубов;

оказание услуг общественного питания с 22:00 до 07:00, но с возможностью торговли на вынос;

прием посетителей в торговых центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания населения, кроме магазинов, 60% площади которых предназначено для торговли;

запрет обучения в группах более 20 человек, или в случае, если на самоизоляции находится более 50%;

работу спортзалов и фитнес-залов, если нельзя обеспечить расстояние в расчете один человек на 20 кв. м.

При этом работать на выходных разрешат:

аптекам и ветаптекам;

заправкам;

продуктовым магазинам;

общественному транспорту.

При этом правительство заявило о восстановлении и расширении программ поддержки бизнеса. Ранее эти программы действовали во время жесткого карантина, введенного весной 2020 года.

Речь идет о:

Компенсации части зарплаты рабочих в связи с простоем производства;

Выплатам на детей физических лиц предпринимателей;

Программе кредитов для бизнеса “5-7-9”.

Программе под 0%, которую будет финансировать государство за счет госбюджета.

Как ранее сообщал PolitUA, Верховная Рада ввела новые штрафы за нарушение масочного режима в Украине.