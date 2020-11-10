Политика

“Слуги народа” готовят законопроект по легализации медицинского каннабиса

Об этом заявил Давид Арахамия.

В Верховной Раде уже готовится законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. Документ разрабатывается народными депутатами партии “Слуга народа”.

Об этом на брифинге заявил глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. По его словам, законопроект должен урегулировать вопросы применения этого вещества при производстве лекарств.

“Там есть два принципиальных подхода. Первый – разрешить импорт уже готовых препаратов, используемых в медицинской сфере, и посмотреть, как они работают и как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и т. д. А потом уже идти по пути импортозамещения”, – пояснил Арахамия.

Он также добавил, что уже создана соответствующая рабочая группа, которая будет разрабатывать проект закона.

Читайте также  Все экономически лакомое в Украине будет нашим, – Дерипаска

Как ранее сообщал PolitUA, в столице Украины прошла акция за легализацию марихуаны.

Тоже интересно
Политика

За кого украинцы проголосовали бы на парламентских выборах: соцопрос

Политика

Выборы в Киеве: опубликованы окончательные результаты голосования

Экономика

Верховная Рада приняла госбюджет-2021

Политика

Скандал с КСУ: “Слугам народа” приказали пугать людей “новым…

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

За кого украинцы проголосовали бы на парламентских выборах: соцопрос

Выборы в Киеве: опубликованы окончательные результаты голосования

Верховная Рада приняла госбюджет-2021

1 из 493