Об этом заявил Давид Арахамия.

В Верховной Раде уже готовится законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. Документ разрабатывается народными депутатами партии “Слуга народа”.

Об этом на брифинге заявил глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. По его словам, законопроект должен урегулировать вопросы применения этого вещества при производстве лекарств.

“Там есть два принципиальных подхода. Первый – разрешить импорт уже готовых препаратов, используемых в медицинской сфере, и посмотреть, как они работают и как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и т. д. А потом уже идти по пути импортозамещения”, – пояснил Арахамия.

Он также добавил, что уже создана соответствующая рабочая группа, которая будет разрабатывать проект закона.

Как ранее сообщал PolitUA, в столице Украины прошла акция за легализацию марихуаны.