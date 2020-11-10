Президентский рейтинг: за кого проголосовали бы украинцы

Если бы выборы президента Украины прошли в начале ноября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. По их информации, за Зеленского планируют голосовать 21,4% всех опрошенных и 31,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

За Петра Порошенко свои голоса отдали бы 13,6% всех опрошенных и 21,1% тех кто примет участие в выборах. За Юрия Бойко – 12,2% и 16,9% соответственно.

Четвертое место (6,2% и 8,3%) занимает Юлия Тимошенко. Замыкает пятерку Игорь Смешко – 3,9% и 5,6%

Справка: Социологическое исследование проводилось Центром Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года среди 2020 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос был проведен методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский пригласил Венецианскую комиссию вместе работать над судебной реформой.