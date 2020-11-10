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За кого украинцы проголосовали бы на парламентских выборах: соцопрос

В парламент прошли бы четыре партии.

Если бы выборы в украинский парламент состоялись в сентябре 2020 года, то в Раду прошли бы только четыре политические партии. Это “Слуга народа”, “Европейская солидарность”, “Оппозиционная платформа – За жизнь” и “Батькивщина”.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. По их информации, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, партию “Слуга народа” поддержали 27,9% респондентов.

За “слугами” идут:

  • “Европейская Солидарность” – 21,2%,
  • “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 16,5%,
  • “Батькивщина” – 8,2%.

Кроме того, есть шансы попасть в парламент у партий “Сила и честь” (4,8%) и “Свобода” (3,9%). Рейтинг прочих политических сил ниже 3%.

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Рейтинг партий

Справка: Социологическое исследование проведено Центром Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года среди 2020 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как ранее сообщал PolitUA, Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2021 год.

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