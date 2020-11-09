Десять провалов международной поддержки Украины

Роман Ващук, посол Канады в Украине (в 2014-19 годах) рассказал о десяти главных провалах международной поддержки Украины.



Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко. По словам чиновника, в 2018 году он иначе стал смотреть на реформаторские усилия общественных организаций, а в 2019 году, после смены президента, ожидал, что гражданское общество проведет поиск ошибок и новых смыслов.

“Этого не произошло. И вот сейчас эту рефлексию очень удачно провел Роман Ващук. Он говорит о десяти провалах проектов международной поддержки Украины. И много сказано именно об общественных организациях и активистах”, – уточнил Шевченко.



“Реформа – Большевизм. Если не 105% – это измена”. Украинцы не могут радоваться, когда есть 80% успеха реформы – частично успешные реформы были объявлены общественными организациями провалом, что посеяло разочарование в реформах как таковых. “Две равнозначные войны – Россия и коррупция”. Нельзя ставить знак равенства между войной с Россией и борьбой с коррупцией – главной была война с Россией. “Антикоррупция превыше всего. Превыше чем верховенство права”. “Крестовый поход” против коррупции был не лучшей идеей с точки зрения достижения результата для страны, где в коррупции задействован почти каждый. “Выброшенные на обочину. Забытые среднестатистические украинцы”. Международные и общественные организации забыли о обычных украинцах, которые не получали должного внимания. “Инфографика без души. Коммуникация без сердца, но с желчью”. Красивые инфографики общественных организаций, которые апеллируют к рацио и сеют негатив. “Лавина чужих требований и визитов. Перезагруженность подотчетностью”. Правительственные реформаторы были перегружены международными встречами и заполнением отчетности, из-за чего у них было мало времени на реформы. “Осторожно, но не быстро. Кто рано дает, дает дважды”. Международные проекты, которые смогли развернуться быстро, имели двойной эффект. “Сверхсложные управленческие эксперименты. Страна – подопытный кролик”. Международные консультанты могли предлагать экспериментальные решения, которые не нашли поддержки в их странах. “Миражи “деливерологии”. Проекты не доходят до политического адресата”. Люди на местах видели положительные изменения, и никак не связывали это с властью в Киеве, благодаря которой эти изменения действительно произошли, а активисты ругали политиков из Киева, когда те ехали открывать школы или детсады. “Зацикленность на второстепенных рисках. МВФ, мораль, и как цена на газ сожгла правительство”. Требование увеличить цену на газ была второстепенным и его реализация существенно подорвала репутацию правительства и его способность проводить другие реформы.

Роман Ващук, посол Канади в Україні (у 2014-19 роках) виступив з фантастичною промовою. Вважаю, що всі мої друзі з… Опубликовано Taras Shevchenko Воскресенье, 8 ноября 2020 г.

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