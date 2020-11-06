Facebook выявил и удалил сеть “юлеботов” Тимошенко

Социальная сеть Facebook удалила 46 аккаунтов, 44 страницы и одну группу в Facebook, а также три аккаунта в Instagram за нарушение политики компании “по скоординированному неаутентичному поведению”. Вся эта сеть активно использовала фейковые аккаунты.

Об этом сообщила LIGA.net. Ботоводы создавали страницы вымышленных людей, комментировали публикации других пользователей, размещали информацию в группах и руководили страницами, которые позиционировались как “местные новостные ресурсы”.

Сеть ботов успела разрастись до 889 000 аккаунтов, а на рекламу было потрачено $2 100 000. Основной задачей сети было распространение новостей и информации об актуальных событиях в Украине. Главной темой была политика и выборы – парламентские 2019 года и местные 2020 года.

Внимание ботов акцентировалось на комментариях с поддержкой Юлии Тимошенко и партии “Батькивщина” и критикой политических оппонентов: президента Владимира Зеленского и экс-президента Петра Порошенко.

Обнаружить “ботоферму” помогли многочисленные публичные жалобы пользователей. LIGA.net утверждает, что хотя люди, стоявшие за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность, но расследование разоблачило их связи с MAS Agency, PR-агентством в Украине, и лицами, связанными с кампанией Юлии Тимошенко и политической партией “Батькивщина”.

Как ранее сообщал PolitUA, Facebook избавился от сетей троллей из России.