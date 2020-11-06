ПолитикаНовости

Выборы в Киеве: опубликованы окончательные результаты голосования

Виталий Кличко остается на посту мэра.

В Киеве объявили результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября 2020 года. Мэром столицы остается Виталий Кличко, а в городском совете лидирует партия “Европейская солидарность”.

Результаты были объявлены на брифинге Киевской городской территориальной избирательной комиссии.

Так, за Виталия Кличко проголосовали 50,52% избирателей, это 365 161 человек. Так как действующий мэр набрал более 50% голосов, второго тура выборов в Киеве не будет.

Остальные кандидаты распределились следующим образом:

  • Александр Попов, “ОПЗЖ”: 68 757 голосов;
  • Сергей Притула, “Голос”: 56 900 голосов;
  • Алексей Кучеренко, “Батькивщина”: 45 823 голосов;
  • Ирина Верещук, “Слуга народа”: 39 321 голосов;
  • Андрей Пальчевский, “Победа Пальчевского”: 38 360 голосов;
  • Игорь Смешко, “Сила и честь”: 22 418 голосов;
  • Александр Омельченко, “Единство”: 21 542 голосов;
  • Николай Томенко, “Родная Украина”: 15 039 голосов;
  • Андрей Ильенко, “Свобода”: 14 519 голосов;
  • Борислав Береза “ЕкоПартия”: 7448 голосов.
  • Юрий Левченко, “Народовластие”: 6570 голосов;
  • Егор Фирсов, “Экологическая альтернатива”: 2759 голосов;
  • Виктор Петрук, “Общественное движение “Хвиля”: 1844 голосов;
  • Максим Гольдарб (самовыдвиженец): 1659 голосов.
  • Сергей Шахов, “Наш край”: 1608 голосов;
  • Михаил Поживанов, “Радикальная партия”: 1388 голосов;
  • Диана Гранцева (самовыдвиженец): 844 голосов.
  • Елена Филонова, “Вместе сила”: 456 голосов;
  • Сергей Гусовский, “За будущее”: 319 голосов.

По результатам выборов в городской совет, лидером оказалась политическая партия “Европейская солидарность”. Всего же проходной пятипроцентный барьер преодолели семь политсил:

Читайте также  В оккупированном Симферополе крымскотатарский активист пытался совершить самосожжение
  • “Европейская солидарность”: 20,52%;
  • УДАР: 19,98%;
  • “Єдність”: 8,74%;
  • ОПЗЖ: 7,81%:
  • “Слуга народа”: 7,53%;
  • “Батькивщина”: 7,49%;
  • “Голос”: 5,97%.

Еще тринадцать партий не прошли в городской совет и получили следующие результаты:

  • “Победа Пальчевского – 4,56%;
  • “Свобода”: 3,14%;
  • “Партия Шария”: 2,71%;
  • “Демократична сокира”: 1,63;
  • “Рідна країна”: 1,51%;
  • “За майбутнє”: 0,74%;
  • “Екопартия Березы”: 0,64%;
  • “Наш Край”: 0,50%;
  • “Хвиля”: 0,20%;
  • “Пропозиція”: 0,24%;
  • “Радикальная партия Олега Ляшко”: 0,33%;
  • “Партия национального эгоизма”: 0,09%;
  • “Правый Сектор”: 0,37%.

Как ранее сообщал PolitUA, в Кремле недовольны провалом Шария и Медведчука на местных выборах в Украине.

Тоже интересно
Гуманитарная аура

За маску на подбородке – штраф: Верховная Рада приняла жесткий закон

Гуманитарная аура

Карантин в Украине: во всей стране могут ввести “черную зону”

Новости

Выборы в США: страну захлестнули массовые протесты – видео

Новости

Без локдауна: карантин в Украине могут ужесточить

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

За маску на подбородке – штраф: Верховная Рада приняла жесткий закон

Карантин в Украине: во всей стране могут ввести “черную зону”

Выборы в США: страну захлестнули массовые протесты – видео

1 из 2 568