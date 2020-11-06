Виталий Кличко остается на посту мэра.
В Киеве объявили результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября 2020 года. Мэром столицы остается Виталий Кличко, а в городском совете лидирует партия “Европейская солидарность”.
Результаты были объявлены на брифинге Киевской городской территориальной избирательной комиссии.
Так, за Виталия Кличко проголосовали 50,52% избирателей, это 365 161 человек. Так как действующий мэр набрал более 50% голосов, второго тура выборов в Киеве не будет.
Остальные кандидаты распределились следующим образом:
- Александр Попов, “ОПЗЖ”: 68 757 голосов;
- Сергей Притула, “Голос”: 56 900 голосов;
- Алексей Кучеренко, “Батькивщина”: 45 823 голосов;
- Ирина Верещук, “Слуга народа”: 39 321 голосов;
- Андрей Пальчевский, “Победа Пальчевского”: 38 360 голосов;
- Игорь Смешко, “Сила и честь”: 22 418 голосов;
- Александр Омельченко, “Единство”: 21 542 голосов;
- Николай Томенко, “Родная Украина”: 15 039 голосов;
- Андрей Ильенко, “Свобода”: 14 519 голосов;
- Борислав Береза “ЕкоПартия”: 7448 голосов.
- Юрий Левченко, “Народовластие”: 6570 голосов;
- Егор Фирсов, “Экологическая альтернатива”: 2759 голосов;
- Виктор Петрук, “Общественное движение “Хвиля”: 1844 голосов;
- Максим Гольдарб (самовыдвиженец): 1659 голосов.
- Сергей Шахов, “Наш край”: 1608 голосов;
- Михаил Поживанов, “Радикальная партия”: 1388 голосов;
- Диана Гранцева (самовыдвиженец): 844 голосов.
- Елена Филонова, “Вместе сила”: 456 голосов;
- Сергей Гусовский, “За будущее”: 319 голосов.
По результатам выборов в городской совет, лидером оказалась политическая партия “Европейская солидарность”. Всего же проходной пятипроцентный барьер преодолели семь политсил:
- “Европейская солидарность”: 20,52%;
- УДАР: 19,98%;
- “Єдність”: 8,74%;
- ОПЗЖ: 7,81%:
- “Слуга народа”: 7,53%;
- “Батькивщина”: 7,49%;
- “Голос”: 5,97%.
Еще тринадцать партий не прошли в городской совет и получили следующие результаты:
- “Победа Пальчевского – 4,56%;
- “Свобода”: 3,14%;
- “Партия Шария”: 2,71%;
- “Демократична сокира”: 1,63;
- “Рідна країна”: 1,51%;
- “За майбутнє”: 0,74%;
- “Екопартия Березы”: 0,64%;
- “Наш Край”: 0,50%;
- “Хвиля”: 0,20%;
- “Пропозиція”: 0,24%;
- “Радикальная партия Олега Ляшко”: 0,33%;
- “Партия национального эгоизма”: 0,09%;
- “Правый Сектор”: 0,37%.
Как ранее сообщал PolitUA, в Кремле недовольны провалом Шария и Медведчука на местных выборах в Украине.