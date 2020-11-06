В Киеве объявили результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября 2020 года. Мэром столицы остается Виталий Кличко, а в городском совете лидирует партия “Европейская солидарность”.

Результаты были объявлены на брифинге Киевской городской территориальной избирательной комиссии.

Так, за Виталия Кличко проголосовали 50,52% избирателей, это 365 161 человек. Так как действующий мэр набрал более 50% голосов, второго тура выборов в Киеве не будет.

Остальные кандидаты распределились следующим образом:

Александр Попов , “ОПЗЖ”: 68 757 голосов;

, “ОПЗЖ”: 68 757 голосов; Сергей Притула , “Голос”: 56 900 голосов;

, “Голос”: 56 900 голосов; Алексей Кучеренко , “Батькивщина”: 45 823 голосов;

, “Батькивщина”: 45 823 голосов; Ирина Верещук , “Слуга народа”: 39 321 голосов;

, “Слуга народа”: 39 321 голосов; Андрей Пальчевский , “Победа Пальчевского”: 38 360 голосов;

, “Победа Пальчевского”: 38 360 голосов; Игорь Смешко , “Сила и честь”: 22 418 голосов;

, “Сила и честь”: 22 418 голосов; Александр Омельченко , “Единство”: 21 542 голосов;

, “Единство”: 21 542 голосов; Николай Томенко , “Родная Украина”: 15 039 голосов;

, “Родная Украина”: 15 039 голосов; Андрей Ильенко , “Свобода”: 14 519 голосов;

, “Свобода”: 14 519 голосов; Борислав Береза “ЕкоПартия”: 7448 голосов.

“ЕкоПартия”: 7448 голосов. Юрий Левченко , “Народовластие”: 6570 голосов;

, “Народовластие”: 6570 голосов; Егор Фирсов , “Экологическая альтернатива”: 2759 голосов;

, “Экологическая альтернатива”: 2759 голосов; Виктор Петрук , “Общественное движение “Хвиля”: 1844 голосов;

, “Общественное движение “Хвиля”: 1844 голосов; Максим Гольдарб (самовыдвиженец): 1659 голосов.

(самовыдвиженец): 1659 голосов. Сергей Шахов , “Наш край”: 1608 голосов;

, “Наш край”: 1608 голосов; Михаил Поживанов , “Радикальная партия”: 1388 голосов;

, “Радикальная партия”: 1388 голосов; Диана Гранцева (самовыдвиженец): 844 голосов.

(самовыдвиженец): 844 голосов. Елена Филонова , “Вместе сила”: 456 голосов;

, “Вместе сила”: 456 голосов; Сергей Гусовский, “За будущее”: 319 голосов.

По результатам выборов в городской совет, лидером оказалась политическая партия “Европейская солидарность”. Всего же проходной пятипроцентный барьер преодолели семь политсил:

“Европейская солидарность”: 20,52%;

УДАР: 19,98%;

“Єдність”: 8,74%;

ОПЗЖ: 7,81%:

“Слуга народа”: 7,53%;

“Батькивщина”: 7,49%;

“Голос”: 5,97%.

Еще тринадцать партий не прошли в городской совет и получили следующие результаты:

“Победа Пальчевского – 4,56%;

“Свобода”: 3,14%;

“Партия Шария”: 2,71%;

“Демократична сокира”: 1,63;

“Рідна країна”: 1,51%;

“За майбутнє”: 0,74%;

“Екопартия Березы”: 0,64%;

“Наш Край”: 0,50%;

“Хвиля”: 0,20%;

“Пропозиція”: 0,24%;

“Радикальная партия Олега Ляшко”: 0,33%;

“Партия национального эгоизма”: 0,09%;

“Правый Сектор”: 0,37%.

Как ранее сообщал PolitUA, в Кремле недовольны провалом Шария и Медведчука на местных выборах в Украине.