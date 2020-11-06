В Украине хотят ввести онлайн-голосование: когда появится

Уже в течение следующих трех лет в Украине могут ввести онлайн-голосования на выборах. Систему планируют разработать совместно с корпорацией Microsoft.

Об этом сообщил Офис президента. Там уточнили, что идею озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом Microsoft Брэдом Смитом.

По мнению украинского лидера, люди будут больше доверять технологии, которую разработают украинцы совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний.

“Мы хотим выйти на то, чтобы все услуги до конца моей каденции, в течение следующих трех лет были цифровизированы и чтобы мы дошли до моей большой мечты – чтобы выборы в Украине также были трансформированы в интернет-формат”, – подчеркнул Зеленский.

Президент также отдельно отметил, что приоритетной задачей на 2021 год является запуск программы Paperless (безбумажный офис).

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский поручил до конца своей каденции разработать украинскую тяжелую ракету-носитель.