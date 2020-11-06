Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из западных областей. Это должно работать на объединение страны.

Об этом со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака сообщил Интерфакс-Украина.

“Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, но и еще другую свободную экономическую зону на Западной Украине. Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить… Сегодня этот вопрос еще решается, но это будет одна из западных областей”, – заявил Ермак.

Напомним, что по результатам “опроса Зеленского” мнения украинцев о создании на Донбассе свободной экономической зоны разделились. Тогда за проголосовали 46,70%, против 46,48%.

Отдельно следует отметить, что в Украине уже есть одна свободная экономическая зона “Порто-Франко” в Одессе. А также десять специальных экономических зон других видов:

“Донецк”.

“Азов”.

“Закарпатье”.

“Интерпорт Ковель”.

“Николаев”,

“Порт Крым”.

“Славутич”.

“Курортополис Трускавец”.

“Яворов”.

“Рени”.

Как ранее сообщал PolitUA, первым о создании на Донбассе свободной экономической зоны заговорил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.