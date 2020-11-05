Депутатам разослали “темники”.
Украина может потерять безвизовый режим с ЕС и получить новый Майдан. Это произойдет в том случае, если Верховная Рада не примет законопроект президента Украины о роспуске Конституционного суда или не найдет другого решения.
Об этом говорится в тезисах, которые раздали народным депутатам фракции “Слуга народа”. Копия документа была опубликована изданием “Бабель“.
“Сейчас не стоит вопрос об отдельном решении. Есть вопрос в целом о том, что было сделано после Майдана, и после нашего прихода к власти. На столе у этих судей не только земельная реформа или языковой закон, но еще и Антикоррупционный суд и банковская реформа. Если отменить эти две последние вещи, Украина останется без безвиза и поддержки от МВФ и Евросоюза в разгар коронакризиса”, – уточняется в сообщении.
Отдельно в тезисах для нардепов отмечается, что если не разрешить ситуацию с Конституционным судом, то возможна новая волна массовых уличных протестов.
“Это – наилучший триггер для нового Майдана. Представьте, что скажут люди, когда Евросоюз заявит об остановке отношений с Украиной и когда МВФ оставит нас наедине с дефицитом государственного бюджета, а он будет большим при любом варианте расходной части, которые сейчас дискутируются. Если не будет найдено консенсуса и не будет политико-правового решения, дальше могут быть только уличные беспорядки. А новая политическая нестабильность может очень дорого стоить Украине, учитывая гибридное противостояния, которое продолжается”, – говорится в документе.
“Нужно найти такое решение, которое в полной мере вернет систему декларирования, включая ответственностью за нарушения, а также остановит общее наступление на антикоррупционную инфраструктуру. Это – невозможно без отмены первоначального решении КСУ, с которого все началось”, – подчеркивается в темнике.
Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.
- Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи КСУ не только отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества, сделав электронные декларации бесполезными, но и ограничили полномочия НАПК.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.
- Также это решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам. Этот доступ необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее фактически невозможно назначение победителей местных выборов на их посты.
- В связи с этим президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил лишить полномочий нынешний состав Конституционного Суда. А позднее он даже записал обращение к “Слугам народа”, требуя поддержать его законопроект.
- Работа реестра электронных деклараций была экстренно возобновлена в ночь на 30 октября. Позднее в Верховной Раде решили вернуть полноценную работу системы электронного декларирования с помощью нового закона.
- Скандал, который разгорелся вокруг КСУ, вызывает серьезную обеспокоенность у западных партнеров Украины.