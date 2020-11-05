Украина может потерять безвизовый режим с ЕС и получить новый Майдан. Это произойдет в том случае, если Верховная Рада не примет законопроект президента Украины о роспуске Конституционного суда или не найдет другого решения.

Об этом говорится в тезисах, которые раздали народным депутатам фракции “Слуга народа”. Копия документа была опубликована изданием “Бабель“.

“Сейчас не стоит вопрос об отдельном решении. Есть вопрос в целом о том, что было сделано после Майдана, и после нашего прихода к власти. На столе у ​​этих судей не только земельная реформа или языковой закон, но еще и Антикоррупционный суд и банковская реформа. Если отменить эти две последние вещи, Украина останется без безвиза и поддержки от МВФ и Евросоюза в разгар коронакризиса”, – уточняется в сообщении.

Отдельно в тезисах для нардепов отмечается, что если не разрешить ситуацию с Конституционным судом, то возможна новая волна массовых уличных протестов.

“Это – наилучший триггер для нового Майдана. Представьте, что скажут люди, когда Евросоюз заявит об остановке отношений с Украиной и когда МВФ оставит нас наедине с дефицитом государственного бюджета, а он будет большим при любом варианте расходной части, которые сейчас дискутируются. Если не будет найдено консенсуса и не будет политико-правового решения, дальше могут быть только уличные беспорядки. А новая политическая нестабильность может очень дорого стоить Украине, учитывая гибридное противостояния, которое продолжается”, – говорится в документе.

“Нужно найти такое решение, которое в полной мере вернет систему декларирования, включая ответственностью за нарушения, а также остановит общее наступление на антикоррупционную инфраструктуру. Это – невозможно без отмены первоначального решении КСУ, с которого все началось”, – подчеркивается в темнике.

Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.