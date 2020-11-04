Зеленский уволил Трофимова из Офиса президента

Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины Сергея Трофимова. Трофимов ушел с поста согласно поданному им заявлению.

Соответствующий указ главы государства №482/2020 от 4 ноября 2020 года был опубликован на официальном портале.

“Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности Первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному им заявлению”, – уточняется в документе.

При этом следующим же указом (№483/2020), Владимир Зеленский назначил Трофимова на должность внештатного советника президента.

“Назначить Трофимова Сергея Владимировича Советником Президента Украины (вне штата)”, – сказано в документе.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский пригласил Венецианскую комиссию вместе работать над судебной реформой.