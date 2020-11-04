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Зеленский уволил Трофимова из Офиса президента

И тут же нашел ему новую должность.

Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины Сергея Трофимова. Трофимов ушел с поста согласно поданному им заявлению.

Соответствующий указ главы государства №482/2020 от 4 ноября 2020 года был опубликован на официальном портале.

“Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности Первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному им заявлению”, – уточняется в документе.

Зеленский уволил Трофимова

При этом следующим же указом (№483/2020), Владимир Зеленский назначил Трофимова на должность внештатного советника президента.

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“Назначить Трофимова Сергея Владимировича Советником Президента Украины (вне штата)”, – сказано в документе.

Зеленский уволил Трофимова

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