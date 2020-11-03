Причиной стал недавний скандал с КСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Венецианскую комиссию к совместной работе над широкой судебной реформой в Украине.

Об этом заявили в пресс-службе главы государства. Сообщается, что Зеленский провел телефонную беседу с главой комиссии Джанни Букиккио.

В пресс-службе также отметили, что стороны сосредоточили внимание на конституционном кризисе в Украине, который начался из-за скандального решения КСУ, которым суд фактически отменил антикоррупционную реформу.

Владимир Зеленский подчеркнул, что как глава государства не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствия Конституции, выносит неправовые решения, уничтожая систему антикоррупционных органов, включая НАБУ, НАПК и Высший антикоррупционный суд.

“Моя первоочередная задача сейчас – сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы”, – заверил президент.

Глава Венецианской комиссии предложил экспертизу от своего ведомства. Он также отметил, что в любом случае нельзя ставить под угрозу такие важные вопросы, как существование ВАКС, деятельность ФГВ и работу земельной реформы.

По мнению Букиккио, общей целью сегодня является восстановление доверия к судебной системе и особенно к Конституционному суду.

Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.