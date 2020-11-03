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КСУ не смог принять решение по закону о государственном языке

Когда состоится новое заседание суда – пока неизвестно.

На заседании третьего ноября Большая палата Конституционного суда рассмотрела представление о конституционности закона “О государственном языке”. Окончательное решение в итоге так и не было принято.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КСУ сообщил “Интерфакс Украина”. Отмечается, что дата следующего слушания пока не известна.

Закон о государственном языке

  • По поводу этого закона в КСУ обратился 51 народный депутат Украины предыдущего созыва.
  • Большая часть этих парламентариев – представители фракции “Оппозиционного блока”. В основном – члены фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь”.
  • После того, как КСУ отменил антикоррупционную реформу (что также произошло по представлению нардепов от ОПЗЖ), слушание по закону о государственном языке возмутило украинское общество.
  • Под зданием Конституционного суда продолжаются акции протеста.

Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.

  • Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи КСУ не только отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества, сделав электронные декларации бесполезными, но и ограничили полномочия НАПК.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.
  • Также это решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам. Этот доступ необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее фактически невозможно назначение победителей местных выборов на их посты.
  • В связи с этим президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил лишить полномочий нынешний состав Конституционного Суда. А позднее он даже записал обращение к “Слугам народа”, требуя поддержать его законопроект.
  • Работа реестра электронных деклараций была экстренно возобновлена в ночь на 30 октября. Позднее в Верховной Раде решили вернуть полноценную работу системы электронного декларирования с помощью нового закона.
  • Скандал, который разгорелся вокруг КСУ, вызывает серьезную обеспокоенность у западных партнеров Украины.
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