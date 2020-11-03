На заседании третьего ноября Большая палата Конституционного суда рассмотрела представление о конституционности закона “О государственном языке”. Окончательное решение в итоге так и не было принято.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КСУ сообщил “Интерфакс Украина”. Отмечается, что дата следующего слушания пока не известна. Закон о государственном языке По поводу этого закона в КСУ обратился 51 народный депутат Украины предыдущего созыва.

Большая часть этих парламентариев – представители фракции “Оппозиционного блока”. В основном – члены фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

После того, как КСУ отменил антикоррупционную реформу (что также произошло по представлению нардепов от ОПЗЖ), слушание по закону о государственном языке возмутило украинское общество.

Под зданием Конституционного суда продолжаются акции протеста.

Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.