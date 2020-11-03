Конфликт президента Украины с Конституционным судом стремительно перерастает в полномасштабный политический кризис. Президент настаивает на своем праве разогнать суд, но не находит поддержки не только в парламенте в целом, но даже в собственной фракции.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Виталий Портников. По его мнению, разгон Конституционного суда Украины фактически открывает дорогу к авторитаризму.

“Поражение президента только подчеркнет его беспомощность, и так уже продемонстрированную результатами местных выборов. Разгон парламента только катализирует политические процессы, так как у Зеленского больше никогда не будет возможности получить не то что монобольшинство в высшем законодательном органе, но и вообще большинство”, – уверен Портников.

Но с другой стороны, подчеркивает журналист, во всем этом нет ничего нового. Такой путь – от конфликта с предыдущей властью до конфликта с законодателями и судебной властью проходит любой политик-популист. Например, можно вспомнить как после победы революции в Армении ее новый премьер-министр Никола Пашинян добивался досрочных парламентских выборов, вступил в конфликт с судебной системой и провел через парламент поправки о переформатировании Конституционного суда.

“Чем отличается Зеленский? А тем, что Зеленский – дутый, картонный популист. К тому же сдувающийся. На стороне настоящего популиста должен быть не только избиратель, но и улица. Когда Пашинян добивался проведения досрочных парламентских выборов, на улице протестовали его сторонники. Когда Пашинян добивался переформатирования судебной системы, суды блокировали его сторонники. А где улица у Зеленского? Нет у него никакой улицы. Улицу контролируют его оппоненты”, – поясняет Портников.

Именно поэтому, добавляет он, Зеленского никто не боится и поражение его неизбежно. Настоящий популист – когда он идет на сознательное нарушение закона и Конституции страны – должен быть уверен в том, что его поддержит народ. Но Зеленский был силен исключительно поддержкой олигархических элит. По мнению Портникова, именно олигархи придумали проект “Слуга народа” и обеспечили ему поддержку на выборах. Именно они обеспечили бесправное решение Конституционного суда, которое позволило провести досрочные парламентские выборы, и без поддержки этих элит президента Зеленского как такового нет, считает Портников.

“Потому что сторонники Зеленского никогда не выйдут на улицы. Даже сторонники Януковича выходили – пускай и за небольшие деньги. У Зеленского и таких сторонников нет. У него есть только зрители. Поэтому даже если Зеленский добьется успеха в своем противостоянии с Конституционным судом и в давлении на парламент, это будет лишь временный, позиционный успех. Нужно думать не о том, что предпримет Зеленский, а что будет после Зеленского и какого нового дутого популиста олигархи попробуют подсунуть украинцам вместо сдувшегося” – подводит итог журналист.

Зеленський – дутий, картонний популіст. До того ж він здувається. На боці справжнього популіста повинен бути не тільки… Опубликовано Виталием Портниковым Вторник, 3 ноября 2020 г.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимира Зеленского обвинили в “продаже фосфорных бомб” Азербайджану.