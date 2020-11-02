В “Слуге народа” ответили на обращение Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский впервые записал аудиообращение к фракции “Слуг народа”.

Об этом в эфире “Украина 24”, заявила народный депутат, заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук. По ее словам, нардепы будут рады, если график позволит президенту посетить заседание фракции вечером 2 ноября.

“Однако такие обращения – это впервые произошло. Это ценно, потому что каждый из народных депутатов мог прослушать. Эти обращения были переданы через заместителя главы фракции непосредственно депутатам. Около 6 минут – и можно в спокойном режиме услышать все аргументы”, – подчеркнула Кравчук.

Кроме того, она прокомментировала альтернативный вариант разрешения ситуации с КСУ, который предложил спикер парламента Дмитрий Разумков. Имеется в виду восстановление норм антикоррупционного законодательства без перезагрузки Конституционного суда.

“Я бы не рассматривал решения, которые были предложены, как такие, которые исключают принятие законопроекта президента. В таких ситуациях всегда лучше иметь несколько вариантов выхода из кризиса, чем ни одного. Нужно учесть, какие тексты будут быстрее проголосованы и получат поддержку”, – уточнила нардеп.

По ее мнению, законопроект, который предлагал Разумков, не решает проблему. Так как КСУ может отменить множество других законопроектов, являющихся составной антикоррупционной системы. Имеются в виду Высший антикоррупционный суд, фонд гарантирования вкладов, закон “о земле”.

Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи КСУ не только отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества, сделав электронные декларации бесполезными, но и ограничили полномочия НАПК.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.

Также это решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам. Этот доступ необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее фактически невозможно назначение победителей местных выборов на их посты.

В связи с этим президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил лишить полномочий нынешний состав Конституционного Суда.

Работа реестра электронных деклараций была экстренно возобновлена в ночь на 30 октября.

Как ранее сообщал PolitUA, скандал с КСУ уже вызвал обеспокоенность среди западных партнеров Украины.