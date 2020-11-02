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В “Слуге народа” ответили на обращение Владимира Зеленского

Во фракции поддержали идею президента.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые записал аудиообращение к фракции “Слуг народа”.

Об этом в эфире “Украина 24”, заявила народный депутат, заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук. По ее словам, нардепы будут рады, если график позволит президенту посетить заседание фракции вечером 2 ноября.

“Однако такие обращения – это впервые произошло. Это ценно, потому что каждый из народных депутатов мог прослушать. Эти обращения были переданы через заместителя главы фракции непосредственно депутатам. Около 6 минут – и можно в спокойном режиме услышать все аргументы”, – подчеркнула Кравчук.

Кроме того, она прокомментировала альтернативный вариант разрешения ситуации с КСУ, который предложил спикер парламента Дмитрий Разумков. Имеется в виду восстановление норм антикоррупционного законодательства без перезагрузки Конституционного суда.

“Я бы не рассматривал решения, которые были предложены, как такие, которые исключают принятие законопроекта президента. В таких ситуациях всегда лучше иметь несколько вариантов выхода из кризиса, чем ни одного. Нужно учесть, какие тексты будут быстрее проголосованы и получат поддержку”, – уточнила нардеп.

По ее мнению, законопроект, который предлагал Разумков, не решает проблему. Так как КСУ может отменить множество других законопроектов, являющихся составной антикоррупционной системы. Имеются в виду Высший антикоррупционный суд, фонд гарантирования вкладов, закон “о земле”.

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Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.

  • Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи КСУ не только отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества, сделав электронные декларации бесполезными, но и ограничили полномочия НАПК.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.
  • Также это решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам. Этот доступ необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее фактически невозможно назначение победителей местных выборов на их посты.
  • В связи с этим президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил лишить полномочий нынешний состав Конституционного Суда.
  • Работа реестра электронных деклараций была экстренно возобновлена в ночь на 30 октября.

Как ранее сообщал PolitUA, скандал с КСУ уже вызвал обеспокоенность среди западных партнеров Украины.

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