Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламенту следует принять жесткое решение по судьям Конституционного суда Украины.

Издание LIGA.net опубликовало аудиообращение Зеленского к фракции “Слуга народа”. В нем глава государства призвал народных депутатов голосовать за законопроект по КСУ и пообещал “жесткую перезагрузку всей системы”.

Президент уверен, что решения Конституционного суда поставили Украину на грань катастрофы. Он считает, что страна может быть “снова втянута в кровавый хаос”, или же государство как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование.

По мнению Зеленского, если не остановить хаос, который “создает Конституционный суд за деньги”, на улицах Украины может начаться новое противостояние, которое станет жестким, но справедливым ответом общества.

“Мы ведем бой не против Конституционного суда, а за имидж Украины, за ее репутацию, за невозвращение к прошлому… …Попробуем жестко перезагрузить всю систему. Время разговоров закончилось, время уговоров и мягкости. Необходимо принять жесткое решение по КСУ, обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности.

“Готовы ли мы поставить на кон смерть страны? А если нет – то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность”, – подытожил президент Украины.

Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи КСУ не только отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества, сделав электронные декларации бесполезными, но и ограничили полномочия НАПК.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.

Также это решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам. Этот доступ необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее фактически невозможно назначение победителей местных выборов на их посты.

В связи с этим президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил лишить полномочий нынешний состав Конституционного Суда.

Работа реестра электронных деклараций была экстренно возобновлена в ночь на 30 октября.

Как ранее сообщал PolitUA, скандал вокруг Конституционного суда продолжает набирать обороты.