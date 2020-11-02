Конституционный кризис в Украине вызывает все большую обеспокоенность западных стран. Партнеры официального Киева призывают все стороны конфликта объединиться в диалоге.

Об этом сообщается в заявлении посольства США в Украине. В тексте заявления отмечается, что США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и Германия со все большей обеспокоенностью следят за последними событиями, связанными с недавним скандальным решением Конституционного суда.

В посольстве подчеркнули, что украинским властям необходимо “восстановить веру людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный Конституцией Украины европейский и евроатлантический курс”.

Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи КСУ не только отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества, сделав электронные декларации бесполезными, но и ограничили полномочия НАПК.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.

Также это решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам. Этот доступ необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее фактически невозможно назначение победителей местных выборов на их посты.

В связи с этим президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил лишить полномочий нынешний состав Конституционного Суда.

Работа реестра электронных деклараций была экстренно возобновлена в ночь на 30 октября.

Как ранее сообщал PolitUA, скандал вокруг Конституционного суда продолжает набирать обороты.