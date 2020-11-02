Посольство США выступило с заявлением.
Конституционный кризис в Украине вызывает все большую обеспокоенность западных стран. Партнеры официального Киева призывают все стороны конфликта объединиться в диалоге.
Об этом сообщается в заявлении посольства США в Украине. В тексте заявления отмечается, что США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и Германия со все большей обеспокоенностью следят за последними событиями, связанными с недавним скандальным решением Конституционного суда.
В посольстве подчеркнули, что украинским властям необходимо “восстановить веру людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный Конституцией Украины европейский и евроатлантический курс”.
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 2, 2020
Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.
- Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи КСУ не только отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества, сделав электронные декларации бесполезными, но и ограничили полномочия НАПК.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.
- Также это решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам. Этот доступ необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее фактически невозможно назначение победителей местных выборов на их посты.
- В связи с этим президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил лишить полномочий нынешний состав Конституционного Суда.
- Работа реестра электронных деклараций была экстренно возобновлена в ночь на 30 октября.
Как ранее сообщал PolitUA, скандал вокруг Конституционного суда продолжает набирать обороты.