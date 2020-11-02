В партии “Слуга народа” рассматривают возможность ограничить финансирование Конституционного суда Украины. В таком случае судьи “сами захотят в отставку”.

Об этом в эфире “Громадського радіо” рассказала народный депутат от партии “Слуга народа”, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко. По ее словам, другим ключевым законам Украины сейчас угрожает опасность попасть “горячую руку” КСУ.

“Есть вероятность, что я подам постановление в ВР об ограничении бюджетного финансирования КС. Это один из возможных сценариев развития ситуации. Лично я считаю, что государственный орган систематически разрушает основополагающие реформы, например, антикоррупционную реформу. Есть и риск для закона о языках, и о Высшем антикоррупционном суде, также речь идет о ряде других законов – КС может отменить вслед за электронным декларированием”, – заявила Янченко.

Она считает, что государство и налогоплательщики могут направить свои ресурсы на более важные нужды, нежели функционирование Конституционного суда. Это может стимулировать состав КСУ добровольно уйти в отставку.

Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи КСУ не только отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества, сделав электронные декларации бесполезными, но и ограничили полномочия НАПК.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.

Также это решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам. Этот доступ необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее фактически невозможно назначение победителей местных выборов на их посты.

В связи с этим президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил лишить полномочий нынешний состав Конституционного Суда.

Работа реестра электронных деклараций была экстренно возобновлена в ночь на 30 октября.

Как ранее сообщал PolitUA, скандал вокруг Конституционного суда продолжает набирать обороты.