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В Раде придумали, как вернуть е-декларации

В парламент планируют внести законопроект.

Парламент планирует возобновить электронное декларирование в Украине новым законом. Документ должен быть зарегистрирован в Верховной Раде до конца понедельника, 2 ноября.

Об этом в ходе заседания согласительного совета парламента заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Он напомнил, что решение КСУ привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений.

“Сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие электронного декларирования и статью 366 УПК, будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении… Эти решения должны быть приняты на этой пленарной неделе”, – уточнил Разумков.

Напомним, что ранее первый заместитель главы комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк уже опубликовал текст этого законопроекта.

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Законопроект
Законопроект
Законопроект
Законопроект

Как ранее сообщал PolitUA, скандал вокруг Конституционного суда продолжает набирать обороты.

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