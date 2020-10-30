Конституционный переворот, обвинение в госизмене и недвижимость в Крыму: скандал вокруг КСУ набирает обороты

Скандал вокруг недавнего решения Конституционного суда продолжается. Главу КСУ уже вызвали на допрос в Государственное Бюро Расследований, а сам он утверждает, что отмена решения суда – признак конституционного переворота.

PolitUA собрал информацию о ключевых событиях судебного скандала.

Обвинения в конституционном перевороте

На брифинге 30 октября глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ имеет признаки конституционного переворота.

Появляется законопроект, который за ночь склепали, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю. Что должно произойти во вторник – отменить решение КСУ. Почему указом президента? Зачем втягивать в это парламент? Один человек взял на себя ответственность, не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто отвечать не будет

По его мнению, окружение президента Владимира Зеленского делает очень “плохую работу”, которая якобы направлена на создание “кнопочного суда”. Кроме того, Тупицкий заявил, что президент не встречался с ним, чтобы выслушать объяснения касательно решения КСУ.

Допрос в ГБР

Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, по данным следствия, в 2018 году Тупицкий, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенный ему земельный участок на территории аннексированного Крыма, тем самым признав полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка.

“Таким образом, он возможно совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой”, – отмечено в сообщении.

Глава КСУ был вызван на допрос в ГБР на понедельник, 2 ноября. Однако Александр Тупицкий заявил, что на допрос приходить не собирается.

Я прошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Я объясню почему. Фактически, мне опубликовано подозрение. Какой же я тогда свидетель. У подозреваемого одни права, у свидетеля – другие

Прессе дадут доступ в КСУ

По словам главы Конституционного суда Александра Тупицкого, КСУ может открыть двери для прессы на постоянной основе. В таком случае группе журналистов выделят специальное помещение в здании суда с доступом в Интернет. Кроме того, суд может рассекретить для журналистских расследований служебные документы.

Там, где есть журналистские расследования, я готов даже вынести некоторые документы для служебного пользования и решением суда рассекретить их, чтобы был доступ к этому.

“Неконституционный” Высший антикоррупционный суд

В Конституционном суде Украины могут признать неконституционным Высший антикоррупционный суд (ВАКС). По словам главы КСУ Александра Тупицкого, уже прошли предварительные устные слушания по делу о конституционности ВАКС.

Главу КСУ обвинили в сокрытии недвижимости в аннексированном Крыму

Как сообщили авторы программы “Схемы”, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой он стал по законам России и после аннексии.

По информации журналистов, в 2018 году Тупицкий стал владельцем земельного участка в крымском поселке Кореиз, оформив договор купли-продажи с российским законодательством. Однако информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах он не предоставил.

До решения КСУ подобные действия квалифицировались как представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации, т. е. нарушение статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Отметим, что именно ее 27 октября Конституционный суд Украины во главе с Тупицким признал не соответствующей Конституции.

Один из судей КСУ ушел в отставку

На фоне разгорающегося скандала судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко написал заявление о своей отставке. По его словам, заявление было написано еще 8 октября.

Седьмого октября мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно. Восьмого октября я написал заявление об отставке. Поэтому я имею моральное право говорить об этих вещах (давление на суд.- прим.ред.). Оно находится в суде, его должен рассматривать суд.

Однако, кто именно оказывал на него давление судья Слиденко журналистам говорить отказался.

Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи КСУ не только отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества, сделав электронные декларации бесполезными, но и ограничили полномочия НАПК.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.

Также это решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам. Этот доступ необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее фактически невозможно назначение победителей местных выборов на их посты.

В связи с этим президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил лишить полномочий нынешний состав Конституционного Суда.

Работа реестра электронных деклараций была экстренно возобновлена в ночь на 30 октября.

Как ранее сообщал PolitUA, из-за скандального решения КСУ Украину могут лишить безвиза.