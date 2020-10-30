В Украине разыгрывают сценарий кризиса власти – политолог

В последние дни складывается впечатление, что в Украине есть непубличный консенсус влиятельных игроков по быстрой смене власти. Вопрос – кого будут убирать, а кого сохранят и возвысят.

Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Кирилл Сазонов. По его мнению, у влиятельных игроков точно уже есть свои люди во власти на ключевых позициях, иначе организовать такой масштабный кризис было бы нереально.

“Очень похоже, что по сценарию наступает место массовых протестов и большого кризиса власти. А потом торги и финал разной степени жесткости по итогам этих торгов… Давайте не усложнять текст версиями и большим количеством букв. Только факты последних решений разных ветвей власти, которые объединяет одно общее свойство – они бесят украинских граждан. Причем работают эти провокативные решения совершенно по разным целевым аудиториям. Но очень синхронно”, – пояснил Сазонов.

Первым примером он приводит повышение “Нафтогазом” цены на газ для населения на 35% и для предприятий теплокоммунэнерго на 25% с ноября 2020 года. То есть ноябрьские платежки за газ будут выше минимум на треть, а за тепло – многих очень неприятно удивят. Да, причины объективны – рост цен на мировом рынке, сезонный фактор, все правильно. Но люди будут раздражены – это факт. При этом, подчеркнул политолог: “это только один факт из цепочки, одна аудитория”.

“Очень тяжелая ситуация с ковидом. Многие столкнулись лично или болели члены семьи, практически у всех болели или болеют знакомые. Все напуганы. А напуганные люди – страшнее злых. С местами в больницах очень плохо – их не хватает. Как не хватает кислорода и еще ряда позиций по списку. При этом часть ковидного фонда уходит на дороги. И как ни объясняй это ошибкой в коммуникациях, когда спецфонд случайно назвали ковидным – поздно. Это уже причина для бешенства и бунта. То есть к разозленным потребителям коммунальных услуг с новыми тарифами присоединяется еще приличная часть украинцев. Злых и напуганных. Страшное сочетание”, – заверил Сазонов.

Также, добавил он, нельзя забывать и о переводе в дорожный фонд денег, заложенных на диагностику онкологии. Там тоже нет однозначной “зрады”, ведь эти деньги не успели освоить, не пропадать же им, но кто знает такие детали? И плюс к этому Кабмин отменяет ограничения зарплат руководителям госпредприятий и членов набсоветов.

“Ну, ограничение остается – не более 1 млн. 250 тысяч в месяц. Лучше бы просто отменили, такие ограничения бесят людей еще сильнее. Казалось – уже кризис и что вам еще нужно? Но это не все – вчера КСУ принимает свое жесткое решение по отмене е-декларирования. Сразу раздаются крики про отмену безвиза (преувеличенные, но не на пустом месте). Это вызывает вспышку протестных настроений у третьей категории, которая не особо переживает по теме тарифов, да и с пандемией больше рассчитывала на себя, чем на государственную медицину. А касту богатых и неприкосновенных судей в Украине не любит никто кроме других судей. И скандалов с ВАСК или КСУ в последнее время хватало”, – подчеркнул эксперт.

И в качестве последнего кирпичика, напомнил Сазонов, Кабмин принял решение о прекращении “моратория на репрессии” против владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Да, владельцев “евроблях” стало меньше, многие растаможили. Но меньше – не мало. А эта категория очень легкая на подъем и протест.

“Ну и как вам набор фактов и решений власти за очень короткий период времени? Как удачно совпало – охватили негативными вызовами все целевые аудитории для протестов. Тех, кто практически не имеет общих интересов сегодня в бешенстве”, – подвел итог политолог.

Осталось еще что-то в фокинском стиле про ОРДЛО ляпнуть. Я очень наивный и доверчивый человек. Но в такие совпадения даже я верю очень плохо. И просто глупостью не объяснить – против этой версии синхронизация факапов по времени. Дорогие организаторы, кого сносить будете? Зеленского? Все, списали уже? Или нет? Парламент меняете? Парламент и Зеленского? Или всех хотите припугнуть и договориться за шаг до большой войны? Не увлекайтесь особо, потому что настоящую войну никто не отменял…

Очень коротко и только факты. Которые нельзя объяснить просто глупостью и совпадением. В последние дни складывается… Опубликовано Кириллом Сазоновым Пятница, 30 октября 2020 г.

Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи КСУ не только отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества, сделав электронные декларации бесполезными, но и ограничили полномочия НАПК.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.

Также это решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам. Этот доступ необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее фактически невозможно назначение победителей местных выборов на их посты.

В связи с этим президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил лишить полномочий нынешний состав Конституционного Суда.

Работа реестра электронных деклараций была экстренно возобновлена в ночь на 30 октября.

Как ранее сообщал PolitUA, из-за скандального решения КСУ Украину могут лишить безвиза.