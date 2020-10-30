В Украине разыгрывают сценарий кризиса власти – политолог

Вопрос лишь в том, кого хотят убрать.
В последние дни складывается впечатление, что в Украине есть непубличный консенсус влиятельных игроков по быстрой смене власти. Вопрос – кого будут убирать, а кого сохранят и возвысят.
Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Кирилл Сазонов. По его мнению, у влиятельных игроков точно уже есть свои люди во власти на ключевых позициях, иначе организовать такой масштабный кризис было бы нереально.
“Очень похоже, что по сценарию наступает место массовых протестов и большого кризиса власти. А потом торги и финал разной степени жесткости по итогам этих торгов… Давайте не усложнять текст версиями и большим количеством букв. Только факты последних решений разных ветвей власти, которые объединяет одно общее свойство – они бесят украинских граждан. Причем работают эти провокативные решения совершенно по разным целевым аудиториям. Но очень синхронно”, – пояснил Сазонов.
Первым примером он приводит повышение “Нафтогазом” цены на газ для населения на 35% и для предприятий теплокоммунэнерго на 25% с ноября 2020 года. То есть ноябрьские платежки за газ будут выше минимум на треть, а за тепло – многих очень неприятно удивят. Да, причины объективны – рост цен на мировом рынке, сезонный фактор, все правильно. Но люди будут раздражены – это факт. При этом, подчеркнул политолог: “это только один факт из цепочки, одна аудитория”.
“Очень тяжелая ситуация с ковидом. Многие столкнулись лично или болели члены семьи, практически у всех болели или болеют знакомые. Все напуганы. А напуганные люди – страшнее злых. С местами в больницах очень плохо – их не хватает. Как не хватает кислорода и еще ряда позиций по списку. При этом часть ковидного фонда уходит на дороги. И как ни объясняй это ошибкой в коммуникациях, когда спецфонд случайно назвали ковидным – поздно. Это уже причина для бешенства и бунта. То есть к разозленным потребителям коммунальных услуг с новыми тарифами присоединяется еще приличная часть украинцев. Злых и напуганных. Страшное сочетание”, – заверил Сазонов.
Также, добавил он, нельзя забывать и о переводе в дорожный фонд денег, заложенных на диагностику онкологии. Там тоже нет однозначной “зрады”, ведь эти деньги не успели освоить, не пропадать же им, но кто знает такие детали? И плюс к этому Кабмин отменяет ограничения зарплат руководителям госпредприятий и членов набсоветов.
“Ну, ограничение остается – не более 1 млн. 250 тысяч в месяц. Лучше бы просто отменили, такие ограничения бесят людей еще сильнее. Казалось – уже кризис и что вам еще нужно? Но это не все – вчера КСУ принимает свое жесткое решение по отмене е-декларирования. Сразу раздаются крики про отмену безвиза (преувеличенные, но не на пустом месте). Это вызывает вспышку протестных настроений у третьей категории, которая не особо переживает по теме тарифов, да и с пандемией больше рассчитывала на себя, чем на государственную медицину. А касту богатых и неприкосновенных судей в Украине не любит никто кроме других судей. И скандалов с ВАСК или КСУ в последнее время хватало”, – подчеркнул эксперт.
И в качестве последнего кирпичика, напомнил Сазонов, Кабмин принял решение о прекращении “моратория на репрессии” против владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Да, владельцев “евроблях” стало меньше, многие растаможили. Но меньше – не мало. А эта категория очень легкая на подъем и протест.
“Ну и как вам набор фактов и решений власти за очень короткий период времени? Как удачно совпало – охватили негативными вызовами все целевые аудитории для протестов. Тех, кто практически не имеет общих интересов сегодня в бешенстве”, – подвел итог политолог.
Осталось еще что-то в фокинском стиле про ОРДЛО ляпнуть. Я очень наивный и доверчивый человек. Но в такие совпадения даже я верю очень плохо. И просто глупостью не объяснить – против этой версии синхронизация факапов по времени. Дорогие организаторы, кого сносить будете? Зеленского? Все, списали уже? Или нет? Парламент меняете? Парламент и Зеленского? Или всех хотите припугнуть и договориться за шаг до большой войны? Не увлекайтесь особо, потому что настоящую войну никто не отменял…
Очень коротко и только факты. Которые нельзя объяснить просто глупостью и совпадением. В последние дни складывается…
Опубликовано Кириллом Сазоновым Пятница, 30 октября 2020 г.
Напомним, что недавние действия Конституционного суда Украины вызвали волну возмущения как среди политиков, так и среди обычных украинцев.
- Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи КСУ не только отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества, сделав электронные декларации бесполезными, но и ограничили полномочия НАПК.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.
- Также это решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам. Этот доступ необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее фактически невозможно назначение победителей местных выборов на их посты.
- В связи с этим президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил лишить полномочий нынешний состав Конституционного Суда.
- Работа реестра электронных деклараций была экстренно возобновлена в ночь на 30 октября.
Как ранее сообщал PolitUA, из-за скандального решения КСУ Украину могут лишить безвиза.